フリーアナウンサーの加藤綾子さんが自身のインスタグラムで “入社同期” との2ショットを投稿しています。



【写真を見る】【 加藤綾子 】コットン西村真二さんと2ショット「嬉しい！」「一緒に試験を受けた仲」西村さんは世界陸上で払底したTBSアナの代打も務める





加藤さんは「西村くんと」「嬉しい！」とテキスト。そこに写っているのは、他ならぬお笑いコンビ「コットン」の西村真二さんです。加藤さんは両手を広げ、西村さんはピースサインで、二人とも弾ける笑顔で1枚の写真に収まっています。

加藤さんは「2008年入社組」「学生時代一緒に試験を受けた仲です」「感慨深い」とテキスト。西村さんはお笑い芸人を志していた大学時代に、1年だけでも社会人を経験しようと、フジテレビを含む各局のアナウンサー試験を受けたとのこと。

2008年に加藤さんはフジテレビに、西村さんは広島ホームテレビに入社してアナウンサーを務めていましたが、後に加藤さんはフリーアナウンサーに、西村さんはきょんさんと共にお笑いコンビ「コットン」で活躍。

西村さんは、今月開催された「世界陸上」のためにTBSテレビのアナウンサーが出払ってしまった際、代役として「ラヴィット」のグルメ中継の進行役を務め、好評を博していました。

【担当：芸能情報ステーション】