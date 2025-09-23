○ パドレス 5x−4 ブリュワーズ ●

＜現地時間9月22日 ペトコ・パーク＞

サンディエゴ・パドレスが中地区王者ブリュワーズとの本拠地カード初戦にサヨナラ勝利。2年連続でポストシーズンへの切符を掴んだ。

勝てばポストシーズン進出の決まるパドレスは初回、ナ・リーグ最多17勝の右腕ペラルタから二死満塁と好機を作ると、ペラルタのボークにより三塁走者が生還。ラッキーな形で先制点を奪ったが、直後の2回表にチーム最多13勝の右腕ニック・ピベッタが3点を失い、逆転を許した。

それでも、5回裏にホセ・イグレシアスが左翼スタンド2階席へ2号ソロを運んで1点差に。7回裏には3番手右腕ミアーズに対して二死から連続四球をもぎ取って好機を作ると、ルイス・アラエスの右前適時打で同点。試合はそのまま延長タイブレークに突入した。

延長10回は両軍1点を取り合って勝敗付かず。延長11回表には7番手の新人右腕ブラッグリー・ロドリゲスが一死満塁のピンチを背負うも、2番チョウリオを二ゴロ併殺に仕留めてゼロに封じた。そして11回裏、タイブレークの走者を送りバントで三塁に進めると、フレディ・フェルミンが中前適時打を放ってサヨナラ勝利。直近6年で4度目のポストシーズン進出を決めた。

今季のパドレスは開幕7連勝を収めるなどドジャースと熾烈なデッドヒートを繰り広げ、現在は86勝71敗でワイルドカード圏内の2番手に位置。2.5ゲーム差を追う2位パドレスは5試合、地区優勝マジック「3」の首位ドジャースは6試合を残している。