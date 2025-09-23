俳優ロウン、兵役前の最後の公式行事か。入隊への心情を明かす

俳優ロウンが入隊を控えた心境を語った。9月23日、Disney+オリジナル時代劇シリーズ『濁流』の制作発表会が行われ、ロウン、シン・イェウン、パク・ソハム、パク・ジファン、チェ・グィファ、キム・ドンウォン、そしてチュ・チャンミン監督が出席した。

9月26日（金）に公開されるDisney+初のオリジナル時代劇シリーズ『濁流』は、朝鮮王朝の富と物資が集まる京江(キョンガン)を舞台に、混沌とした世の中をひっくり返し、人間らしく生きるためにそれぞれ異なる夢を抱いた人々の運命を描くアクション時代劇だ。ロウンは麻浦(マポ)の渡し場を牛耳るチャン・シユル役を演じている。

10月27日に兵役のための現役入隊を控えているロウンは「本来は7月に入隊予定だったが、事情で延期になった。けれども、それは自分にとって祝福だと思う」と切り出した。

「今回初めて釜山(プサン)国際映画祭に行ったが、もし映像で資料だけ見ていたらとても悔しかったと思う。自分が愛するこの作品を宣伝することまでが責任だと思っているので、その責任を果たすために一生懸命広報している。こうして参加できて幸いだ」

さらに「健康に気をつけて必ず元気に戻ってくる。演技が大好きだから、休まずにまた演技を続けると思う」とし、「ジファン先輩が“本をたくさん送ってあげるから心の糧を蓄えなさい”と言ってくださった。楽しみにしている」と冗談を交えて話した。

◇ロウン プロフィール

1996年8月7日生まれ。本名キム・ソグ。2016年、SF9のメンバーとしてFNCエンターテインメントからデビューした。2023年に同事務所との1次契約が満期を迎え、これとともにグループを脱退。兼ねてより活発であった俳優活動に専念することを発表した。190cmの高身長と正統派な好青年ビジュアルで人気を集めており、代表作はドラマ『偶然見つけたハル』『先輩、その口紅塗らないで』『恋慕』など。