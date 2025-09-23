「目がゴロゴロする」娘に愚痴ったら→斜め上の思いやりある“まさかの一言”に3千いいね「かわいいなw」【ママリ】

【天才現る】母親「目がゴロゴロする」→ 次女のまさかの返しに納得しかけた話

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

サメに食われるそめこ様(@_someko_)さんの投稿です。同じ言葉でも、全く意味が違う言葉というのが日本語にはたくさんあります。たまに、日本人ですら間違ってしまうことがありますよね。





投稿者・サメに食われるそめこ様さんは、日本語のマジックに、思わず引っかかりそうになったことがあるそうです。いったいどんな時だったのでしょうか。

PIXTA

｢なんか目がゴロゴロする｣って言ったら次女に｢休みの日くらいゴロゴロさせてあげな｣って言われて(それもそうか…)って納得しそうになっちゃった

「ゴロゴロ」という言葉ひとつでも、「眼がゴロゴロ」「休みの日にゴロゴロ」では意味が違いますよね。難しいけれど、思わず笑ってしまう日本語マジックです。



この投稿には「お目目ゴロゴロしてるのかわいいなwww目玉の親父かな🤣」といったコメントがありました。



子どもとの何気ない会話のおもしろさに、心が和む投稿でした。

来館者からの質問に「悲しい事実です」カメ飼育員に25万いいね

道の駅ウミガメ公園【公式】(@umigame_kouen)さんの投稿です。ウミガメの保護活動をしている、三重県の「道の駅ウミガメ公園」では、来館者からの質問に答える用紙を設置しています。愛情たっぷりに育てられているウミガメも、きっと飼育員さんからの愛情を感じているはずです。



道の駅ウミガメ公園【公式】さんは、ある質問に回答をしました。ウミガメの生態をよく理解しているからこそ、分かってしまった悲しい事実とは…？

©umigame_kouen

質問コーナー

来場者のかわいらしい質問に対して、ウミガメのプロが答える質問箱。ウミガメに興味を持ってもらえる上に、生態を知ることができて、とてもよいシステムですよね。気軽に質問できるので、たくさんの質問があるでしょう。とても詳しい回答で勉強になります。



しかし、ウミガメの生態を知っているからこそ、悲しい事実に気が付いてしまった飼育員さん。哀愁が漂う回答に、思わずクスッと笑ってしまった方もいるでしょう。



この回答に「悲しまないで…(笑)」や「飼育員さんのカメへの愛情を感じます」などのリプライが寄せられました。ウミガメの生態を知るだけでなく、いかに愛情を持って活動しているかも、知ることができる投稿ですね。

ウミガメ飼育員、質問コーナーの回答に20万いいね

道の駅ウミガメ公園【公式】(@umigame_kouen)さんの投稿です。来場者と飼育員のコミュニケーションは、なかなか取れないもの。何かの手段でコミュニケーションが取れると、楽しみ方が増えますよね。



ウミガメの保護や飼育をしている道の駅。ここでは、質問箱が置かれており、さまざまな質問に飼育員が回答しています。今回はその中の思わず笑ってしまうやり取りをご紹介します。

©umigame_kouen

質問コーナー

カメか質問した投稿者か…。きっと、正解は誰もが察するところです。しかし、あえて素直に自分の気持ちを回答した飼育員さん。素晴らしいプロ根性ですよね(笑) どんなに素敵な異性でも、カメにはかなうわけがありませんでした。こんなに一刀両断だと、どれほどの愚問だったかよく分かります。



この投稿に「バッサリ」「カメだよなぁ！」などのリプライが寄せられました。飼育員さんの愛情を一心に受けるカメたちに、ぜひ会いに行ってくださいね。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）