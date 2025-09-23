GENERATIONS、PKCZ®︎として活躍する白濱亜嵐さんが8年ぶりとなる2nd写真集『Hallelujah!!(ハレルヤ)』の発売記念イベントを開催しました。



【写真を見る】【 白濱亜嵐 】 LDHは「社風が筋肉」 鍛えられた筋肉美 2nd写真集発売 メンバー・佐野玲於は「亜嵐くん、こんなに出していいんすか？」 と反応





撮影は観光大使を務めるフィリピンの首都マニラとボホール島で行われ、白濱さんとの旅行気分を味わえる「恋人目線」な仕上がりとなっています。

自身のルーツとなるフィリピンでの撮影に白濱さんは″ボホール島は初めて聞く方もいると思いますがセブ島の隣にある小さな島で自然と、カトリックの教会もたくさんあって歴史が感じられる場所。マニラは地元と言ってもいいくらいの場所で自然体で撮影が出来ました″と明かしました。







お気に入りカットは地元ファーストフード店内でのカットを挙げ“ジョリビー（Jollibee）ってフィリピンの国民食とも呼ばれている有名なチェーン店でチキンが有名なんですけど、僕は本当にちっちゃい頃から、ジョリビーのチキンを食べ誕生会とかもしたので、すごく思い入れのある場所で撮影できたのが嬉しかったですし、写真集でジョリビーを撮影したのは僕らしいというか、たぶん僕しかいないだろう！”といたずらっぽい笑みを見せました。







撮影は３泊４日のタイトスケジュールでしたが、そんな中でも現地で楽しめたことを聞かれると“朝4時に1人で行ったジムですね”と明かし、今回の撮影のためにも約 3か月間ぐらい調節していたそう“やっぱりバキバキすぎても、ちょっと女性が引いてしまうので、ちょうどいい細マッチョを目指しました”と日々、肉体の研鑽に励んでいたことを明かしました。

そんな肉体づくりのモチベーションについて聞かれると“やっぱり事務所の中にもトレーニング好きがいっぱいいるので刺激は受けますね。刺激をもらいながら与えながら、切磋琢磨してそこで張り合ってますね。中務もホントすごいのでずっと眺められます。まあ「社風が筋肉」なので”と笑顔を見せました。





筋肉美満載の写真集を自己採点してもらうと“１２０点。お尻が見えてるところとかもあるけど。やっぱりダンスで鍛えたり体のラインとかも、自分がその体づくりをしてるからこそ表現できたと思うので”と、自信を見せました。





またメンバーの反応について聞かれると“メンバーに渡したら「もうエロ本やな」って。メンバーの佐野玲於に見せたときには「亜嵐くん、こんなに出していいんすか？」って言われ、「いや分かんない俺も出しちゃったよ」って…”と、その時のやり取りを明かしました。自身も写真集を見ながら“僕っていいお尻してるんですねメンバーにもけっこう「亜嵐君のお尻の形キレイだよね」みたいな。でも、特に意識したことはなかったんですよ。おしり専用トレーニングもしてないし、自然とこうなってるっていうかそれはあります”と語りました。



【担当：芸能情報ステーション】