¡¡ÀïÂâ¥Ò¡¼¥í¡¼¤Îà¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¤Î°Ìòá¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î½÷Í¥¡¦¤Þ¤ë¤Ô(25)¤¬ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤ò¿°¤ËÅº¤¨¤¿¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¡¢Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ï¥í¥¦¥£¥ó½ÉÂê¥Á¥§¥Í½Ìó¼õÉÕÃæ¡¡¤Ê¤ó¤È¿ôÆüÁ°¤ËÍ½Ìó³«»Ï¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢´û¤Ë´°Çä´Ö¶á¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥á¥¤¥ÉÉ÷¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£º¸¼ê¤Ë¤·¤¿ÀÖ¤¤¥Ð¥é¤ò¿°¤ËÅº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö·ã¥«¥ï¡Á¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¥Ö¡¼¥±ÍÍÍ¥¾¡¡×¡ÖÌÜ¥Â¥«¥é½Ð¤Æ¤ë¡Á¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤«¤ï¤¤¤¤¡¼¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÇúÈ¯¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¤¦¤ï¤Ã¡¢¤¦¤ï¤Ã¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ªË¨¤¨Ë¨¤¨¤Ç¤â¤¦¿´¤¬ÍÏ¤±¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤Þ¤ë¤Ô¤Ï2022Ç¯¤Ë¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£25Ç¯2·î¤«¤é¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥óÀïÂâ¥´¥¸¥å¥¦¥¸¥ã¡¼¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÇÅ¨´´Éô¤Î¥Ö¡¼¥±¤ò±é¤¸¡¢¡Ö¥Ó¥¸¥åºÇ¶¯¤Î°Ìò¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¹¥¤¡×¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£