¡ÈÂØ¤¨¤Ê¤¤ÃË¡É¤¬BS¿·¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¨ÅêÆþ¡õ¹âÉ¾²Á¡¡Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥1°Ì¤Î¿·À±¤â¡ÖÉ÷¤Ë¶¯¤¤¡×¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê
ÂØ¤¨¤Ê¤¤ÃË¤¬Â¨¡¢¼ÂÀïÅêÆþ¤ò¤·¤¿¡£Àè½µ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÃË»Ò¥Ä¥¢¡¼¡ÖANA¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤Î¤Û¤«¹ñÆâ½÷»Ò¡¢¥·¥Ë¥¢¤Ç¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¤«¤éÍèÇ¯È¯Çä¤Î¿·¥Ü¡¼¥ë¡Ø¥Ä¥¢¡¼BX¡Ù¤È¡Ø¥Ä¥¢¡¼BXS¡Ù¤Î»Ùµë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòµ¨¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°6°Ì¤ÎÌÚ²¼ÎÇ²ð¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎANA¥ª¡¼¥×¥óËÜÀï¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¿·¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«¤¿ÌÜ
¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡¤ÎÌÚ²¼¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥¯¥é¥Ö·ÀÌó¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¡ÖÊý¸þÀ¤ò½Å»ë¡×¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Ø¥í¡¼¥°ST MAX¡Ù¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯14ËÜ¤ÎÃæ¤ËºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤â¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥®¥¢Áª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿·¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð¤Æ¤â¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿·¤·¤¤¡Ø¥Ä¥¢¡¼BX¡Ù¤ÎÅêÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥ª¥Õ¤Î¥Æ¥¹¥È¤È»î¹ç¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤ÎÀÇ½¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡È¤Þ¤º¤Ï»È¤Ã¤Æ´·¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤ÈºÇ¶á¤Ï¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤â¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡£»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¹âÉ¾²Á¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÁ°ºî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¹Å¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤«ÆÃ¤Ëµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¿Ä¤ËÅö¤¿¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤â¹¥´¶¿¨¡£¡Ö¼ã´³ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ï½À¤é¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄã¤¯½Ð¤Æ¥¹¥Ô¥ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¯½Ð¤Æ¤Û¤É¤è¤¯»ß¤Þ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¾è¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥Ô¥ó¤¬¸ú¤¤¤Æ¼êÁ°¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖ¤ÎÊÑ²½¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É÷¤Ø¤Î¶¯¤µ¡£¤â¤È¤â¤ÈÉ÷¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¥¦¥ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÂÑ¤¨¤ë¤·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÁ°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£½µ¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤òÍ¾·×¤Ë´¶¤¸¤¿¡£ÂØ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¾¯¤·Çö¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç¤â²£É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤âÀÚ¤êÎö¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¿¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë½©¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ4Æü´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥311.78¥ä¡¼¥É¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ç¯´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï318.63¥ä¡¼¥É¤Çº£Âç²ñ¸å¤Ë²ÏËÜÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢22ºÐ¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡¦Æâ»³ÍÚ¿Í¤â¡Ø¥Ä¥¢¡¼BX¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»þ¤Ï¡È¥Ð¥Á¥Ã¡É¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤È¤«ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÇ´¶¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÉ÷¤ÎÂÐ¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤Ç¤âÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤Î²ÏËÜ¤ò¶¼¤«¤¹22ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¥Ü¡¼¥ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
°ð¸«Ë¨Ç«¤â²ò¶Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¨ÅêÆþ¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤Û¤É¤è¤¤¹Å¤µ¡×
¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ç268yd¡¡ÂØ¤¨¤Ê¤¤½÷»Ò¥×¥í¡¦·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬Áª¤ó¤À¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¿·¥Ø¥Ã¥É¡õ¿·¥·¥ã¥Õ¥È
ÀÐÀîÎË¤¬¥Ï¥¤¥Ð¥ó¥¹¤Î60ÅÙ¤òÅêÆþ¡¡¡ÖÁ´ÊÆOP¤È¤«³¤³°¤Î¥é¥Õ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¿··Á¾õ¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ã¤Æ¡©
16ºÐ¤¬¥¢¥Þ»Ë¾å½é¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷²¦Â×´§¡¡277.8yd¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÁûÁ³
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿!?¡¡ºÇ¿·32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¿·¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¸«¤¿ÌÜ
¥Ä¥¢¡¼ÄÌ»»3¾¡¤ÎÌÚ²¼¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥¯¥é¥Ö·ÀÌó¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£¡ÖÊý¸þÀ¤ò½Å»ë¡×¤·¤¿¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï2022Ç¯¥â¥Ç¥ë¤Î¥¥ã¥í¥¦¥§¥¤¡Ø¥í¡¼¥°ST MAX¡Ù¤òÁª¤Ö¤Ê¤É¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯14ËÜ¤ÎÃæ¤ËºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Ê¤¤¡£¿·¥â¥Ç¥ë¤â¥Æ¥¹¥È¤¹¤ë¤¬¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥®¥¢Áª¤Ó¤Ï¿µ½Å¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¿·¥â¥Ç¥ë¤¬½Ð¤Æ¤â¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ËÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢º£²ó¤Ï¿·¤·¤¤¡Ø¥Ä¥¢¡¼BX¡Ù¤ÎÅêÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¡£¡Ö´·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡£¥ª¥Õ¤Î¥Æ¥¹¥È¤È»î¹ç¤Ç¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤Î¤Ç¡¢»î¹ç¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¤ÈËÜÅö¤ÎÀÇ½¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¡È¤Þ¤º¤Ï»È¤Ã¤Æ´·¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¡É¤ÈºÇ¶á¤Ï¹Í¤¨Êý¤òÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¤Ë¤·¤¹¤®¤Æ¥Ü¡¼¥ë¥Á¥§¥ó¥¸¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤â¥À¥á¤À¤È»×¤Ã¤Æ¡×¡£¼«Ê¬¤Î¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¤¤¤¤â¤Î¤Ï¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡£»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ½é¤á¤Æ¤½¤ÎÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç¹âÉ¾²Á¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¡ÊÁ°ºî¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡Ë¤·¤Ã¤«¤ê´¶¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¹Å¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï·ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥¢¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤«ÆÃ¤Ëµå¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿´¶¤¸¤¬¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤Æ¡¢¿Ä¤ËÅö¤¿¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥·¥ç¡¼¥È¥²¡¼¥à¤Ç¤â¹¥´¶¿¨¡£¡Ö¼ã´³ÂÇ¤Á½Ð¤·¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£Á°ºî¤Ï½À¤é¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÄã¤¯½Ð¤Æ¥¹¥Ô¥ó¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹â¤¯½Ð¤Æ¤Û¤É¤è¤¯»ß¤Þ¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¾è¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥Ô¥ó¤¬¸ú¤¤¤Æ¼êÁ°¤Ç»ß¤Þ¤ë¤Î¤â²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÖ¤ÎÊÑ²½¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬É÷¤Ø¤Î¶¯¤µ¡£¤â¤È¤â¤ÈÉ÷¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¥¦¥ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¤À¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤Ç¤ä¤é¤ì¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤±¤Ã¤³¤¦ÂÑ¤¨¤ë¤·¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤ÏÁ°¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ï¿Ê²½¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£º£½µ¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑ²½¤òÍ¾·×¤Ë´¶¤¸¤¿¡£ÂØ¤¨¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡£¾¯¤·Çö¤¤Åö¤¿¤ê¤Ç¤â²£É÷¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¡¢¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤âÀÚ¤êÎö¤¤¤Æ¤¤¤¯´¶¿¨¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë½©¤Ë¸þ¤±¤ÆÂç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Âç²ñ4Æü´Ö¤ÎÊ¿¶ÑÈôµ÷Î¥311.78¥ä¡¼¥É¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢Ç¯´Ö¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ï318.63¥ä¡¼¥É¤Çº£Âç²ñ¸å¤Ë²ÏËÜÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ1°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢22ºÐ¤ÎÈô¤Ð¤·²°¡¦Æâ»³ÍÚ¿Í¤â¡Ø¥Ä¥¢¡¼BX¡Ù¤òÅêÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ïµ¤»ý¤Á¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î»þ¤Ï¡È¥Ð¥Á¥Ã¡É¤ÈÂÇ¤Ã¤Æ¤ë´¶¤È¤«ÃÆ¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÇ´¶¤¬¤¢¤ëÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤ÇÂÇ¤Á¤ä¤¹¤¤¡£¤¢¤È¤ÏÉ÷¤ÎÂÐ¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤Ç¡¢Â¿¾¯¥¢¥²¥ó¥¹¥È¤Ç¤âÁ°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¡£Ê¿¶ÑÈôµ÷Î¥3Ç¯Ï¢Â³1°Ì¤Î²ÏËÜ¤ò¶¼¤«¤¹22ºÐ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿·¥Ü¡¼¥ë¤ÏÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¾®¹âÂó¡Ë
<¥´¥ë¥Õ¾ðÊóALBA.Net>
°ð¸«Ë¨Ç«¤â²ò¶Ø¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¥Ü¡¼¥ë¤òÂ¨ÅêÆþ¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¤Û¤É¤è¤¤¹Å¤µ¡×
¥È¥é¥Ã¥¯¥Þ¥ó¤Ç268yd¡¡ÂØ¤¨¤Ê¤¤½÷»Ò¥×¥í¡¦·¬ÌÚ»ÖÈÁ¤¬Áª¤ó¤À¥Ö¥ê¥Â¥¹¥È¥ó¿·¥Ø¥Ã¥É¡õ¿·¥·¥ã¥Õ¥È
ÀÐÀîÎË¤¬¥Ï¥¤¥Ð¥ó¥¹¤Î60ÅÙ¤òÅêÆþ¡¡¡ÖÁ´ÊÆOP¤È¤«³¤³°¤Î¥é¥Õ¤ò°Õ¼±¤·¤¿¡×¿··Á¾õ¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ã¤Æ¡©
16ºÐ¤¬¥¢¥Þ»Ë¾å½é¤Î¥É¥é¥³¥ó½÷²¦Â×´§¡¡277.8yd¤ò¤«¤ÃÈô¤Ð¤·¤Æ¥®¥ã¥é¥ê¡¼ÁûÁ³
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÈô¤Ð¤Ê¤¤¸¶°ø¤Ï¥·¥ã¥Õ¥È¤À¤Ã¤¿!?¡¡ºÇ¿·32ËÜ¤òÅ°ÄìÊ¬Îà