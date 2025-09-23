目黒蓮、驚異の“140キロボディ”に驚きの声「朝から衝撃的すぎた」「ビジュ強っ」 佐久間大介も反応「楽しみすぎる」
Snow Manの目黒蓮が、実写映画化で話題の『SAKAMOTO DAYS』で主演を務めることが発表された。目黒は特殊メイクによる体重140キロの坂本太郎と、伝説の殺し屋としてのスマートな坂本を演じ分けるわけだが、公開されたビジュアルに大きな反響が寄せられている。
【写真】これは衝撃…140キロボディに驚異の“変貌”を遂げた目黒蓮
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の人気漫画『SAKAMOTO DAYS』（原作：鈴木祐斗）。22日に実写映画化が発表されると、SNSでは「実写化楽しみ」「キャストが気になる」「坂本はどう演じ分けるのか」といった声が相次ぎ、早くも大きな注目を集めた。
目黒が挑むのは、最強の殺し屋として恐れられながらも引退し、家族との平穏な日常を過ごすうちに体重約140キロのふくよかな姿となった坂本太郎。だが一度本気を出せば大量のカロリーを消費し、往年のスマートな姿を取り戻す“二面性のある男”だ。ふくよかな体型の撮影日には毎日約4時間をかけた特殊メイクで、外見の変化を含めた迫真の表現に挑んだ。
この“変貌”ぶりに、SNSでは「坂本太郎」など関連ワードがトレンド上位にランクイン。「SAKAMOTODAYS……めめだったのか……朝から衝撃的すぎた……好きな作品だからちょっと楽しみだぞ……！！にしても目黒蓮、恐るべし」「…マジかw コレが、目黒くんとは驚きしかない」「ふくよかな方の坂本も目黒蓮さんがやるん！？凄いな」「実写版のサカモトデイズの坂本さん役が目黒蓮って知って驚きを隠せない」「ふくよか＆スマートの2スタイルビジュアル解禁されたんだけどギャップ凄い」「太った坂本さんとのギャップが！！これは…すごい！！坂本さんまんまじゃん！！ビジュ強っ」など、驚きの声が数多く上がっている。
また、同じSnow Manの佐久間大介も「ついに情報解禁ｷﾀ━━━━(°∀°)━━━━!!!!うちの目黒蓮が！！！映画『#SAKAMOTODAYS』で主演を務めるぞーーー！！！！蓮！！！おめでとーーー！！！！楽しみすぎるーーーー！！！！ (^^)」と反応。この投稿も10万近いいいねを集めている。
