GENERATIONS白濱亜嵐「エロ本やな」メンバーからの反応明かす 過去最大露出に挑戦【Hallelujah!!】
【モデルプレス＝2025/09/23】GENERATIONSの白濱亜嵐が23日、都内で開催された『白濱亜嵐 2nd 写真集 Hallelujah!!』（小学館）発売記念プレス取材会に出席。メンバーからの反応を明かした。
【写真】ジェネ白濱亜嵐「良いお尻してる」過去最大露出カット
観光大使を務めるフィリピンの首都マニラとボホール島で撮り下ろしを行った本作は、本人とのフィリピン旅行気分を味わえるような「恋人目線」にこだわり、普段見られない“素顔”を収めた一冊。過去最大露出に挑戦し、ベッドとシャワーシーンでは、この写真集のために特別なトレーニングを重ねてきた肉体美を、限界まで披露している。
4日で行った撮影については「めっちゃ大変でした（笑）。泊まらせてもらったホテルもすごく綺麗で、プールとか、それこそ海とかオーシャンビューみたいな感じだったんですけど、あまり堪能することができないほど濃い撮影で。でも、それくらい集中できたので良かったですね」とコメント。楽しめたことを質問されると「隙間で楽しめたのは、朝4時に一人で行ったジムですね」と明かして会場を沸かせた。
自身のチートデイの過ごし方に関しては「めっちゃピザを食べますね。今はツアーが始まったばっかりなので、それこそめっちゃ鍛えて、ツアー前にいっぱい炭水化物を摂るっていうのをやってたんですけど、ピザをすごく食べましたね。とにかく糖質を」と振り返っていた。
肉体美が詰まった写真集に対する自己採点を求められると「120点だと思います。お尻が見えているところとかもあると思うんですけど、ダンスで鍛えたお尻だったり、体のラインとかも、自分が体づくりを得意としているからこそ表現できたと思うので。120点でございます」と笑顔を見せた。
周囲の反響については「メンバーに渡したら『エロ本やな』って言われました（笑）」と報告し、美尻を露出したカットを見せながら「うちのメンバーの（佐野）玲於が、先行で解禁された写真を見たときに、『亜嵐くん、こんなの出していいんすか！？』って（笑）。『分かんない。俺も。出しちゃったよ』って。メンバーは僕のお尻を見たことあるので。生で」とコメント。そして「僕って良いお尻してるんですね。でも、結構言われてて。メンバーとかにも。『亜嵐くんってお尻の形綺麗だよね』みたいな。特に意識したことはなかったんですよ。別にお尻専用トレーニングもしてないですし。女性（がやる）みたいな感じで。自然とこうなっているというか」と話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆白濱亜嵐、フィリピンで楽しめたこと「朝4時に一人で行ったジム」
◆白濱亜嵐、チートデイの過ごし方
肉体美が詰まった写真集に対する自己採点を求められると「120点だと思います。お尻が見えているところとかもあると思うんですけど、ダンスで鍛えたお尻だったり、体のラインとかも、自分が体づくりを得意としているからこそ表現できたと思うので。120点でございます」と笑顔を見せた。
◆白濱亜嵐、メンバーからの反応明かす
