目からウロコ！○○するだけでおいしい「梨の食べ方」
旬の梨をもっとおいしく食べるレシピをご紹介します。冷凍やきな粉がけなど、すぐできる簡単アレンジばかりです。
▼ 凍らせるだけでシャーベットに
梨を凍らせることでシャリシャリ食感のシャーベットに。すぐ試せます。
▼ 塩ときな粉をちょい足し
甘い梨に塩ときな粉をちょい足しすることで、ほっとする味わいに大変身。和風スイーツのようなおいしさを楽しめます。
▼ はちみつソルベもおすすめ
梨を冷凍してからはちみつとともにミキサーにかければソルベに。さわやかな梨の甘さとやさしいはちみつのコクがおいしい、ひんやりスイーツです。
※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください
▼ 梨でも作れるキャラメリゼ
りんごのキャラメリゼはよく聞きますが、梨で作ることもできます。砂糖やバターなどとフライパンで加熱するだけ。アイスやヨーグルトなどのつけ合わせに使えます。
▼ ミルクジャムと合わせて
梨にミルクジャムをつけるとリッチな洋梨風に。甘さ控えめだった梨の救済としてもおすすめです。
梨の簡単アレンジレシピをご紹介しました。試してみたいものばかりですね。お好みのアレンジを見つけてみてください。
画像提供：Adobe Stock