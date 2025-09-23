目からウロコ！○○するだけでおいしい「梨の食べ方」

旬の梨をもっとおいしく食べるレシピをご紹介します。冷凍やきな粉がけなど、すぐできる簡単アレンジばかりです。


▼ 凍らせるだけでシャーベットに

梨を凍らせることでシャリシャリ食感のシャーベットに。すぐ試せます。



▼ 塩ときな粉をちょい足し

甘い梨に塩ときな粉をちょい足しすることで、ほっとする味わいに大変身。和風スイーツのようなおいしさを楽しめます。



▼ はちみつソルベもおすすめ

梨を冷凍してからはちみつとともにミキサーにかければソルベに。さわやかな梨の甘さとやさしいはちみつのコクがおいしい、ひんやりスイーツです。



※はちみつは１歳未満の乳児には与えないでください


▼ 梨でも作れるキャラメリゼ

りんごのキャラメリゼはよく聞きますが、梨で作ることもできます。砂糖やバターなどとフライパンで加熱するだけ。アイスやヨーグルトなどのつけ合わせに使えます。



▼ ミルクジャムと合わせて

梨にミルクジャムをつけるとリッチな洋梨風に。甘さ控えめだった梨の救済としてもおすすめです。



梨の簡単アレンジレシピをご紹介しました。試してみたいものばかりですね。お好みのアレンジを見つけてみてください。


画像提供：Adobe Stock