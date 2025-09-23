◇ナ・リーグ パドレス5×―4ブルワーズ（2025年9月22日 サンディエゴ）

パドレスは22日（日本時間23日）、本拠でブルワーズと対戦。延長戦の末、サヨナラ勝ちを収め、2年連続となるプレーオフ進出を決めた。

不動のリードオフマン・タティスが体調不良、ロレアノが休養日とレギュラー2人を先発から欠く一戦となったが、初回、相手先発でナ・リーグ最多17勝を挙げているペラルタに対し、マチャド、メリルの連打などで満塁の好機をつくると、ボークで先制点をゲットした。

ところが、直後の2回、先発・ピベッタが満塁のピンチを招きダービンの適時打で同点にされると、2死満塁からイエリチに2点打を許し、勝ち越し点を与えてしまった。

それでも5回にイグレシアスの2号ソロで1点差に迫ると、2―3の7回に2四球で得た2死一、二塁の好機でアラエスが右前適時打を放って試合を振り出しに戻し、一塁ベース上で雄叫びを上げた。

同点の9回は守護神・スアレスが登板すると、先頭・イエリチのライナー性の打球を左翼手・ジョンソンがダイビングキャッチ。さらに、後続を2者連続三振に仕留めると、本拠ファンはお祭り騒ぎとなった。

3―3のまま、延長戦に入ると、10回にブルワーズに1点を勝ち越されたが、その裏、1死一、三塁からシーツの一ゴロの間に三塁走者が生還し、再び同点に追いついた。

11回は1死満塁のピンチで7番手・ロドリゲスがチョウリオを二ゴロ併殺に封じ無失点。その裏、1死三塁の好機でフェルミンが中前に決勝打を放ち、劇的な幕切れを迎えた。

執念のサヨナラ勝ちを収め、試合のなかったナ・リーグ西地区首位・ドジャースとのゲーム差を2・5ゲームに縮めた。奇跡の逆転Vへ残り5試合、勝ち続ける。

ドジャースの地区優勝へのマジックは「3」のまま変わらず、最短Vは25日となった。