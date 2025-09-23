【考える力がつくおうち遊び】上手に色をつけられる？「魔法のペン」の作り方
雨の日や、外出する気力がないとき、子どもと家で遊んであげたいけど、ネタがない…。大がかりな準備やお金をかけずに、子どもが喜んだり、集中して遊んでくれる遊びをみつけるのって、案外難しいですよね。
自身も二児の母である元幼稚園教諭のななさんが、「おうち遊び」のアイデアを紹介。身近にある材料で手軽にできるうえ、遊んでいるうちに子どもの集中力がついたり、運動になったりと、「知育」の要素も入っています。
※本記事はなな著の書籍『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える３歳からの「おうち遊び」』から一部抜粋・編集しました。
■【3歳〜】いろんな色でなぞってみよう「魔法のペン」
ししゅう糸で絵をなぞることには集中力が必要です。
普段は使うことのないペンを使うことで、手指の器用さが身に付きます。
育つ力
・集中力
・手指の器用さ
遊び方のコツ
中身を出せるボールペンでないとうまくできないよ。ボールペンの種類を確認してから始めてね！
【使うもの】
•画用紙
•ボールペン
•ししゅう糸…好きな色をいくらでも
•両面テープ
•油性ペン ※（1）の絵を描く用
【作り方】
（1）画用紙に好きな絵を描く。簡単なものの方がなぞりやすい
（2）ボールペンの中身を出し、ししゅう糸を通す。ボールペン1本につき1色用意しよう
（3）（1）の絵の上に両面テープを貼り、テープのはくり紙をはがす
（4）（2）のペンを使い、なぞるように絵に色をつける
check!
・小さなパーツやビー玉など喉に詰まりやすい大きさの部品も使用しています。作っているときや遊んでいるときは誤飲等にご注意ください。
・手作りおもちゃは、遊ぶ中でパーツが取れたり、壊れてしまったりして危険な状態になることがあります。遊ぶ前には劣化していないかよく確認しましょう。
・キリで穴を開けたり、カッターを使う作業の際は、下にカッターマットなどを敷いて、家具を傷つけないように気を付けましょう。
・お子さんが作れるものは、できるだけ自分でやらせてみてください。ただし、作業中は目をはなさず、安全にご注意ください。
著＝なな／『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える3歳からの「おうち遊び」』