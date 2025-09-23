魔法のペン


雨の日や、外出する気力がないとき、子どもと家で遊んであげたいけど、ネタがない…。大がかりな準備やお金をかけずに、子どもが喜んだり、集中して遊んでくれる遊びをみつけるのって、案外難しいですよね。

自身も二児の母である元幼稚園教諭のななさんが、「おうち遊び」のアイデアを紹介。身近にある材料で手軽にできるうえ、遊んでいるうちに子どもの集中力がついたり、運動になったりと、「知育」の要素も入っています。

親子で楽しめる「おうち遊び」のアイデアをご紹介します！

※本記事はなな著の書籍『身近な材料で簡単に！　我が子の能力をぐんぐん伸ばせる　幼稚園の先生が教える３歳からの「おうち遊び」』から一部抜粋・編集しました。

■【3歳〜】いろんな色でなぞってみよう「魔法のペン」

ししゅう糸で絵をなぞることには集中力が必要です。

普段は使うことのないペンを使うことで、手指の器用さが身に付きます。

育つ力

・集中力

・手指の器用さ

遊び方のコツ

中身を出せるボールペンでないとうまくできないよ。ボールペンの種類を確認してから始めてね！

【使うもの】

•画用紙

•ボールペン

•ししゅう糸…好きな色をいくらでも

•両面テープ

•油性ペン　※（1）の絵を描く用

【作り方】

（1）画用紙に好きな絵を描く。簡単なものの方がなぞりやすい

（2）ボールペンの中身を出し、ししゅう糸を通す。ボールペン1本につき1色用意しよう

（3）（1）の絵の上に両面テープを貼り、テープのはくり紙をはがす

（4）（2）のペンを使い、なぞるように絵に色をつける

check!

・小さなパーツやビー玉など喉に詰まりやすい大きさの部品も使用しています。作っているときや遊んでいるときは誤飲等にご注意ください。

・手作りおもちゃは、遊ぶ中でパーツが取れたり、壊れてしまったりして危険な状態になることがあります。遊ぶ前には劣化していないかよく確認しましょう。

・キリで穴を開けたり、カッターを使う作業の際は、下にカッターマットなどを敷いて、家具を傷つけないように気を付けましょう。

・お子さんが作れるものは、できるだけ自分でやらせてみてください。ただし、作業中は目をはなさず、安全にご注意ください。

著＝なな／『身近な材料で簡単に！ 我が子の能力をぐんぐん伸ばせる 幼稚園の先生が教える3歳からの「おうち遊び」』