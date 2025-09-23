【ねこにこばん】ものすごい実力！ 猫に小判を与えるのは無益な使い方と思いきや
「情けは人のためならず」は情けが甘やかしになると言われるようになったり、「二の舞を演じる」は演じずに踏むようになったり…。昔から使われていることわざや慣用句が、時代と共に変わっていって本来のものとは違う意味になっても、ほとんどの人が気にも留めないことが多いですよね。
■ねこにこばん
「ねこにこばん」とは、貴重なものでも、その価値を知らない人には何の値打ちもないという意味です。同じ意味のことわざに「豚に真珠」や「馬の耳に念仏」などがあります。ですが、ちょっと考えてみてください。ねこって時々、予想外の行動を取る時がありませんか？ もしかしたら現代のねこは人間の行動をよく見て、こばんを活かすかもしれません。
