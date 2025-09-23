2025年9月、歌手であり元King & Princeのメンバー・岩橋玄樹が自身のYouTubeチャンネルを更新。女装をした姿を披露した。

今回岩橋がやってきたのは、女装サロンの『RAAR（ラール）』。岩橋は女装したあとに、自身のブランド「TwO hundRED」のポップアップ会場に潜入するのが目標のようだ。岩橋は「バレそうだな」と不安を漏らしつつも、選んだワンピースに着替えた。

次はメイクをしていくことに。以前岩橋は女装して竹下通りを歩くという企画を実施したことがあるようだが、「3秒くらいでバレました」と失敗に終わったことを明かし、「ファンの察知能力は半端ない」と漏らした。つけまつ毛などをして、ウィッグを装着。「うわ、すっご」と、あまりの変貌ぶりに驚いたようだ。

ウィッグをつけ比べた結果、今回は巻き髪ロングのウィッグを選択。岩橋にメイクをしていた店長も「しんどい」と可愛さにコメントをした。最後に写真撮影をして、動画は終了。今回の動画に視聴者からは「本当に可愛すぎる」「世界一可愛い」「プロ過ぎて激強」といった声が集まった。

（文＝向原康太）