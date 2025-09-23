¼ã¼Ô¤ÏËÜÅö¤ËŽ¢¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤¹¤®¤ëŽ£¤Î¤«Ä´ºº¤Î·ë²Ì
¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¡Ú²èÁü¤Ç¤ï¤«¤ë¡Û¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤¹¤®¤ë¡×¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¶áÇ¯¡Ö¼ã¼Ô¤Ï¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¼«¸Ê¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢30Ç¯Ê¬¤Î»þ·ÏÎó¥Ç¡¼¥¿¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¼ã¼Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿ÆÀ¤Âå¤Ë¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇîÊóÆ²¤Î¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤¬¡¢30Ç¯Á°¤ÈÆ±¤¸Àß·×¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿¡Ö¼ã¼ÔÄ´ºº¡×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢20ºÐÁ°¸å¤Î¥³¥¢ZÀ¤Âå¤È¡¢¤½¤Î¿ÆÀ¤Âå¤òÈæ³ÓÊ¬ÀÏ¤·¤¿½ñÀÒ¡ØZ²ÈÂ² ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¼ã¼Ô¤È¿Æ¡×¤Î¶á¤¹¤®¤ë´Ø·¸¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆ¹½À®¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¼ã¼ÔÁü¡¡¡Á¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤¹¤®¤ë¤Î¤Ï¼ã¤¤âÏ·¤¤¤â¡Á
¡Ö¼ã¤¤¤Ã¤Æ¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡×¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËZÀ¤Âå¤ÈÀÜ¤¹¤ëÊý¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ºÇ¶á¤Î»Ò¤¿¤Á¤Î¹Í¤¨Êý¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¼ã¤¤¤³¤í¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤è¡ª¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¼ã¼Ô¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»þ·ÏÎó¥Ç¡¼¥¿¤Ç¸¡¾Ú¤¹¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¼ã¼Ô¤¬¡Ö¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¡×¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ËÜÅö¤ÏÏ·¼ãÃË½÷¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö»þÂå¤ÎÊÑ²½¡×¤Ê¤Î¤Ë¡¢¡ÖºÇ¶á¤Î¼ã¼Ô¤Ï¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¤È¼ã¼Ô¤À¤±¤¬ÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ÊÐ¸«¤À¤é¤±¤Î¼ã¼ÔÏÀ¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ºÇ¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸ÀÀâ¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯¤¤¤ï¤ì¤ë¡Ö¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¤¹¤®¤ë¡×·¹¸þ¡£¼ÂºÝ¡¢2024Ç¯¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡ÖÁê¼ê¤È°Õ¸«¤¬°ã¤Ã¤Æ¤âÈ¿ÏÀ¤·¤Ê¤¤Êý¤À¡×¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤¤¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¡×¡ÖÌÜÎ©¤Ä³Ê¹¥¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¤Ë¥¤¥¨¥¹¤ÈÅú¤¨¤¿¼ã¼Ô¤Î³ä¹ç¤Ï30Ç¯Á°¤ËÈæ¤ÙÂç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢³Î¤«¤Ë¼ã¼Ô¤ÏÀÎ¤è¤ê¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò»ý¤¿¤º¡¢Â¾¿Í¤ÎÌÜ¤Ð¤«¤êµ¤¤Ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¼ã¼Ô¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀßÌä¤Ë49¡Á52ºÐ¤Î²óÅú·ë²Ì¤ò¾è¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¸½Ìò¤Î¼ã¼Ô¤È¤Û¤È¤ó¤Éº¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÎáÏÂ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¼ã¼ÔÀ¤Âå¤â¤½¤Î¾å¤Î¿ÆÀ¤Âå¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¶õµ¤¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò40¡Á50Âå¤ÎÊý¤Ë¸«¤»¤Æ°Õ¸«¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖµÄÏÀ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤Ç²¡¤·ÄÌ¤·¤¿¤¤°Õ¸«¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ö¿Í¤ÈÆ±¤¸¤À¤È°Â¿´¤¹¤ë¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÈÈ¿ÂÐ¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤Ã¤Æ¡¢SNS¤ÇÈ¿ÏÀ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤¡×¤È¶¦´¶¤ÎÍò¤Ç¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÎSNS¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¸«¤Ï¤¤¤«¤Ë¤â¸½Âå¤Î¼ã¼Ô¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢50ÂåÁ°È¾¤ÎÃËÀ¤ÎÀ¼¤Ç¤¹¡£±ê¾å¤¬ÉÝ¤¤¤Î¤Ï¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Â¤Ï30Ç¯Á°¡¢1994Ç¯Ä´ºº¤Î·ë²ÌÊ¬ÀÏ¥ì¥Ý¡¼¥È¤ËÀ¸³èÁí¸¦¤¬¤Ä¤±¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ø¤Þ¤µ¤Ä²óÈòÀ¤Âå¡Ù¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£°ì¤ÄÁ°¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¡Ö¿·¿ÍÎà¡×¤¬¼þ¤ê¤È¤Îº¹ÊÌ²½¤ËÇ®¿´¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÏÌµ°Õ¼±Åª¤Ëà¤Þ¤µ¤Äá¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê·¹¸þ¤¬´û¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
30Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÅö»þ¤Î¼ã¼Ô¤ÏÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢¤µ¤é¤ËËà»¤¤ò²óÈò¤·¶õµ¤¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤Î»Ò¤É¤â¤Ë¤¢¤¿¤ë¥³¥¢ZÀ¤Âå¤Î·ë²Ì¤âÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¡ÖËà»¤¤ä°ÌÜÎ©¤Á¤òÈò¤±¤¿¤¤¡×¡ÖÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ï¡¢º£¤ÎÆüËÜ¿ÍÁ´ÂÎ¤òÊñ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥à¡¼¥É¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ê²èÁü¡§¡ØZ²ÈÂ² ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¼ã¼Ô¤È¿Æ¡×¤Î¶á¤¹¤®¤ë´Ø·¸¡Ù¤è¤ê¡Ë
À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö»þÂå¤Î¶õµ¤¡×
Æ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤±¤ä¤ì¤Ð¤è¤¤¡×¡Öµ¤³Ú¤ÊÃÏ°Ì¤Ë¤¤¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤ò¤·¤¿¼ã¼Ô¤Ï¡¢¤³¤Î30Ç¯´Ö¤ÇÂç¤¤¯Áý²Ã¡£È¿ÂÐ¤Ë¡Ö»Å»ö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÇ¤¤µ¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤ë¼ã¼Ô¤Ï¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¼ã¼Ô¤Ï¤±¤·¤«¤é¤ó¡×¤ÎÊ¸Ì®¤Ç¤è¤¯¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤È°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥°¥é¥Õ¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È49¡Á52ºÐ¤Î²óÅúÃÍ¤â¼ã¼Ô¤ÈÂçº¹¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ª¤Ò¤¸Ä¥¤é¤º¤ËÆ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤â¤Þ¤¿¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö»þÂå¤Î¶õµ¤¡×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤â¡¢¤è¤ê¡Ö¥Á¥ë¡×¤ÊÊý¸þ¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿¿ÍÀ¸ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ´¤Î»ý¤Æ¤Ê¤¤Êý¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¼ã¼Ô¤ÏÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¼ã¼Ô¤è¡¢¤â¤Ã¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤í¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ï¤ê¥°¥é¥Õ¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢49¡Á52ºÐ¤Î²óÅúÃÍ¤â19¡Á22ºÐ¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡Ê¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÍ¤¬¶á¤¹¤®¤Æ¡¢¥°¥é¥Õ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Ï¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤âÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤·¤¿¤êÌµµ¤ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÇÆµ¤¤Î¤Ê¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖÃË½÷¤Î¤Ä¤¤¢¤¤¤Ç½÷À¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö»Å»ö¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷À¤ÏÁÇÅ¨¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦19¡Á22ºÐ¤Î³ä¹ç¤Ï30Ç¯´Ö¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÆÀ¤Âå¡Ê49¡Á52ºÐ¡Ë¤â¤Û¤ÜÆ±¤¸²óÅúÃÍ¤Ç¤¹¡£
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå
¡Ê²èÁü¡§¡ØZ²ÈÂ² ¥Ç¡¼¥¿¤¬¼¨¤¹¡Ö¼ã¼Ô¤È¿Æ¡×¤Î¶á¤¹¤®¤ë´Ø·¸¡Ù¤è¤ê¡Ë
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÃË¤À¤«¤é¤È¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö½÷¤À¤«¤é¤È¥¬¥Þ¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤â¡¢Î¾Êý¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¸º¾¯¡£¿ÆÀ¤Âå¤â¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ø¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤»þÂå¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤Ãû¤·¤À¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖZÀ¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤â¤Î¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¿¿ô¡¹¤ÎÆÃÄ§¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤Ë¸Â¤é¤º¡¢º£¤Î¼Ò²ñ¤òÀ¸¤¤ë¿Í¤¿¤ÁÁ´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×·¹¸þ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ã¼Ô¤ò¥¹¥±¡¼¥×¥´¡¼¥È¤Ë¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¼ã¼Ô¤Ï¾å¤ÎÀ¤Âå¤¬·ÁÀ®¤·¤Æ¤¤¿»þÂå¤Î¶õµ¤¤ò¼«Á³¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¨¡¤³¤Î¸«Êý¤ÎÊý¤¬¡¢¼ÂÂÖ¤Ë¶á¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¼ã¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»þÂå¡£¤½¤ì¤¬¡¢¡Ö¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¼ã¼ÔÁü¤ÎÀµÂÎ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÇîÊóÆ²À¸³èÁí¹ç¸¦µæ½ê¡Ë