９月２３日（火）のヒルナンデス！は･･･長田観光in羽田空港&北海道物産展
長田観光in羽田空港
年間利用客数８６００万人超え！
進化し続ける羽田空港で今何がトレンドなのか、人気の秘密を調査！
さらにファーストクラスのラウンジに長田観光が特別に潜入
▼羽田空港第一ターミナル
▼Sora Chika
▽洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス
モーニングセット 1000円
カニクリームコロッケプレート トリュフクリームソース 1700円
オムライス トリュフクリームソース 1300円
お子様ランチプレート 1200円
紅茶鴨のスモーク 600円
鶏のから揚げ 650円
ハムカツ 600円
海老のから揚げ 650円
塩だし蕎麦（かけ） 950円
塩いなり（1個） 200円
海苔バカ塩だし蕎麦 1300円
▽らぁめん 本田麺業
特製貝出汁塩らぁめん 1600円
▽人形町今半
黒毛和牛すき焼き弁当 1890円
黒毛和牛メンチカツ 670円
▽海鮮丼 銀座おのでら
やま幸 まぐろづくし丼 赤だし付き 3980円
選べる二色海鮮丼セット 赤だし付き 2480円
▽厨 くろぎ じゅんちゃん
東京とんかつ ヒレ＆ロースカツ定食 3480円
東京とんかつ羽田スペシャル ロースカツ定食 2880円
▼モノレールエリア
▽VIE DE FRANCE
soraあんぱん 290円
カラフルドーナツ 670円
▽ラー麺 ずんどう屋
味玉らーめん 980円
▽ふくや
味の明太子(上) 397円
ふくやのたらこ（上） 397円
たかなと明太子 298円
バター醤油とほたて貝柱明太子 356円
クリームチーズと明太子 356円
家庭用明太子80g 810円
あえもの三味明太子110g 756円
tubu tubeミックス バター 702円
イカす！めんたい寿司 1400円
▼トーキョーみっつ
ながお食研ボールペン 各1760円
▽THE HISTORY OF HANEDA 空がつなぐ。
第1ターミナル5階
9月29日（月）まで開催 入場無料
▽中華料理 彩鳳
彩鳳オリジナル担々麺セット 2180円
彩鳳特製麻婆豆腐 1800円
▽JAL ファーストクラスラウンジ
利用規約はJALのHPをご覧ください
▽ニューヨークパーフェクトチーズ
パーフェクトピザ ８ピース 1728円
▼HANEDA STAR&LUXE
▽LADUREE ラデュレ
マカロン テ・マリー・アントワネット 411円
▽メゾンカカオ
生チョコクッキーAIRPORT 6袋入 1620円
▽ナーディル・ギュル
バクラヴァBOX 4個入りハネダ 2376円
▽ル・ビスキュイ・アラン・デュカス
ル・ビスキュイ・エグザ 詰め合わせ 6枚入り 2808円
▽いったつみとらどう
椰子の白わらび餅 3888円
椰子の白羊羹 1本 777円
▽福砂屋
フクサヤキューブ 324円
▽小布施堂
焼きモンブラン 545円
生くりかん 486円
▽レガレヴ
トリュフクロワッサン 650円
北海道物産展
〈出演者〉
とにかく明るい安村
浦野モモアナウンサー
ぐるめぐり 秋の大北海道展
東武百貨店 池袋本店 8Ｆ催事場
午前１０時〜午後７時
第１週：9月1１日（木）〜1７日（水）
第２週：９月１８日（木）〜2４日（水）
〈放送で紹介した商品〉
●マーレ旭丸
・いかめし&うにめしあわび添え弁当 ３３５１円
●ヤマサ宮原
・道産帆立ととうもろこしの揚げワンタン １９４４円（各日販売予定５０点）
●谷ふじ
・三海物語II 2581円（各日販売予定８０点）
●蔵
・ジャンボボタンエビと帆立の味比べ弁当 ３２４０円（各日数量限定）
●札幌豊平館厨房
・北海道産牛ヒレ昆布熟成ステーキ弁当 ２３２２円
・十勝和牛ロースの昆布熟成ステーキとすき焼き食べくらべ弁当 小樽産ホタテを添えて 3601円
・北海道贅沢十勝和牛カレー １箱（２００g）１７２８円
→現在は販売終了、船橋店の物産展にて販売予定
●イルマットーネ アルル
・こぼれとうきびパン バターコーン 399円
・ こぼれとうきびパン3種食べ比べセット〜北海道みそ塩しょうゆ〜 １５１２円
●八雲イタリアン ピアット
・うに醤油豪華海鮮クワトロフォルマッジピッツァ 1998円（各日販売予定３０点）
・十勝産チキンアスパラトマトピッツァ 1620円
●礼文食材
・ほたてわさび漬け 1620円
・島の塩辛（真いか） 1620円
●箱BAY
・とろサーモン親子海なっとう 100g当たり １７８２円
・ホタテとウニの海なっとう 100g当たり 1998円
・アワビとホタテの海なっとう 100g当たり 2376円
●おやじダイニング
・十勝産インカのめざめコロッケ １個３６１円
・北海道産タラバ蟹クリームコロッケ １個６２１円
・贅沢うにクリームコロッケ １個５６１円
全員で全部答えるンデス！
20代〜60代 男女３００人に聞いた おいしそうにモリモリ食べそうな有名人
【ランキング結果】
１位 ギャル曽根
２位 石塚英彦（ホンジャマカ）
３位 日村勇紀（バナナマン）
４位 彦摩呂
５位 なかやまきんに君
６位 渡辺直美
７位 松重豊
８位 森本慎太郎（SixTONES）
９位 松岡修造
★この夏のグルメ事情
1位 ギャル曽根・・・かき氷を堪能！
＆ OIMO TOKYO CAFE 中目黒店 蜜芋のほうじ茶かき氷 2150円
2位 石塚英彦・・・松屋の復活メニューを大絶賛！
松屋 うまトマハンバーグ定食 980円
●ご褒美グルメ
高級和栗モンブラン専門店 いも栗カボチャ
百万石水晶（ひゃくまんごくすいしょう） 3980円