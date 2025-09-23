長田観光in羽田空港

年間利用客数８６００万人超え！
進化し続ける羽田空港で今何がトレンドなのか、人気の秘密を調査！
さらにファーストクラスのラウンジに長田観光が特別に潜入

▼羽田空港第一ターミナル
▼Sora Chika

▽洋食屋 銀座グリルカーディナル エクスプレス
モーニングセット　1000円
カニクリームコロッケプレート トリュフクリームソース　1700円
オムライス トリュフクリームソース　1300円
お子様ランチプレート　1200円
紅茶鴨のスモーク　　　600円
鶏のから揚げ　　　　　650円
ハムカツ　　　　　　　600円
海老のから揚げ　　　　650円　　　

▽SOBA AZUMINO
塩だし蕎麦（かけ）　 950円
塩いなり（1個）　　 200円
海苔バカ塩だし蕎麦　1300円

▽らぁめん　本田麺業
特製貝出汁塩らぁめん　1600円

▽人形町今半
黒毛和牛すき焼き弁当　1890円
黒毛和牛メンチカツ　　670円

▽海鮮丼 銀座おのでら
やま幸 まぐろづくし丼 赤だし付き　3980円
選べる二色海鮮丼セット 赤だし付き 2480円

▽厨 くろぎ じゅんちゃん
東京とんかつ ヒレ＆ロースカツ定食　3480円
東京とんかつ羽田スペシャル ロースカツ定食　2880円

▼モノレールエリア
▽VIE DE FRANCE
soraあんぱん　　　　　　290円
カラフルドーナツ　　　　670円

▽ラー麺 ずんどう屋
味玉らーめん　　　　　　980円

▽ふくや
味の明太子(上)　　　　397円
ふくやのたらこ（上）　397円
たかなと明太子　　　　298円
バター醤油とほたて貝柱明太子　356円
クリームチーズと明太子　　　　356円
家庭用明太子80g　　　　　810円
あえもの三味明太子110g 　756円
tubu tubeミックス バター　702円
イカす！めんたい寿司　　　1400円

▼トーキョーみっつ
ながお食研ボールペン　各1760円

▽THE HISTORY OF HANEDA 空がつなぐ。
第1ターミナル5階
9月29日（月）まで開催　入場無料

▽中華料理 彩鳳
彩鳳オリジナル担々麺セット　2180円
彩鳳特製麻婆豆腐　1800円

▽JAL ファーストクラスラウンジ
利用規約はJALのHPをご覧ください

▽ニューヨークパーフェクトチーズ
パーフェクトピザ　８ピース　1728円

▼HANEDA STAR&LUXE
▽LADUREE ラデュレ
マカロン テ・マリー・アントワネット　411円
▽メゾンカカオ
生チョコクッキーAIRPORT 6袋入　1620円
▽ナーディル・ギュル
バクラヴァBOX 4個入りハネダ　2376円
▽ル・ビスキュイ・アラン・デュカス
ル・ビスキュイ・エグザ 詰め合わせ　6枚入り 2808円
▽いったつみとらどう
椰子の白わらび餅　3888円
椰子の白羊羹　1本　777円
▽福砂屋
フクサヤキューブ　324円
▽小布施堂
焼きモンブラン　545円
生くりかん　486円
▽レガレヴ
トリュフクロワッサン　650円

北海道物産展

〈出演者〉
とにかく明るい安村
浦野モモアナウンサー

ぐるめぐり　秋の大北海道展
東武百貨店 池袋本店 8Ｆ催事場
午前１０時〜午後７時
第１週：9月1１日（木）〜1７日（水）
第２週：９月１８日（木）〜2４日（水）

〈放送で紹介した商品〉
●マーレ旭丸　
・いかめし&うにめしあわび添え弁当　３３５１円　

●ヤマサ宮原　
・道産帆立ととうもろこしの揚げワンタン　１９４４円（各日販売予定５０点）

●谷ふじ　
・三海物語II　2581円（各日販売予定８０点）

●蔵　
・ジャンボボタンエビと帆立の味比べ弁当　３２４０円（各日数量限定）

●札幌豊平館厨房　
・北海道産牛ヒレ昆布熟成ステーキ弁当　２３２２円
・十勝和牛ロースの昆布熟成ステーキとすき焼き食べくらべ弁当 小樽産ホタテを添えて　3601円　　
・北海道贅沢十勝和牛カレー　１箱（２００g）１７２８円
　→現在は販売終了、船橋店の物産展にて販売予定

●イルマットーネ アルル
・こぼれとうきびパン バターコーン　399円
・ こぼれとうきびパン3種食べ比べセット〜北海道みそ塩しょうゆ〜 １５１２円

●八雲イタリアン ピアット　
・うに醤油豪華海鮮クワトロフォルマッジピッツァ　1998円（各日販売予定３０点）
・十勝産チキンアスパラトマトピッツァ　　1620円

●礼文食材
・ほたてわさび漬け　　1620円
・島の塩辛（真いか）　1620円

●箱BAY
・とろサーモン親子海なっとう　100g当たり　１７８２円
・ホタテとウニの海なっとう　　100g当たり　1998円
・アワビとホタテの海なっとう　100g当たり　2376円

●おやじダイニング　
・十勝産インカのめざめコロッケ　　　１個３６１円
・北海道産タラバ蟹クリームコロッケ　１個６２１円
・贅沢うにクリームコロッケ　　　１個５６１円

全員で全部答えるンデス！

20代〜60代 男女３００人に聞いた　おいしそうにモリモリ食べそうな有名人

【ランキング結果】
１位　ギャル曽根
２位　石塚英彦（ホンジャマカ）
３位　日村勇紀（バナナマン）
４位　彦摩呂
５位　なかやまきんに君
６位　渡辺直美
７位　松重豊
８位　森本慎太郎（SixTONES）
９位　松岡修造

★この夏のグルメ事情
1位　ギャル曽根・・・かき氷を堪能！
＆ OIMO TOKYO CAFE　中目黒店　蜜芋のほうじ茶かき氷　2150円

2位　石塚英彦・・・松屋の復活メニューを大絶賛！
松屋　うまトマハンバーグ定食　980円

●ご褒美グルメ
高級和栗モンブラン専門店 いも栗カボチャ
百万石水晶（ひゃくまんごくすいしょう）　3980円