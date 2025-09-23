原発の再稼働に批判的な市民団体や、県民有志らが東京電力の担当者と面会し、再稼働などについて議論しました。



市民団体は6月に東電に対して柏崎刈羽原発の再稼働などに関する10項目の質問を提出。面談はこれに対する回答と質疑の場として設けられました。団体側が重視する6号機の再稼働についての質問には、健全性の確認中であることを理由に具体的な説明がなかったということです。団体側はこうした対面での議論を今後も続けるよう求めています。



■桑原三恵さん

「県民が東京電力に質問をする、東京電力がそれを受け止めて答えるということの繰り返しを実現していかない限り、私は再稼働ということはないんだろうなと思うんですね」

一方、東電は商業施設などに開設するコミュニケーションブースで市民と対話をする考えを示したということです。