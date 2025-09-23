中国スポーツメディアの直播吧は18日、国際サッカー連盟（FIFA）による男子の世界ランキングの最新版がこのほど発表され、日本が2連続で順位を落としたことを取り上げた。

記事は、9月の米国遠征で1敗1分だった日本は前回の17位から順位を2位落として19位となったものの、アジア勢最上位をキープしたと伝えた。

その上で、日本は前回もワールドカップ（W杯）アジア最終予選でオーストラリア代表に敗れて順位を2位落としていて、2連続のランクダウンとなったと伝えた。

記事は、日本代表の今後の対戦スケジュールについても紹介。10月の国際親善試合でパラグアイ代表、ブラジル代表とそれぞれ対戦し、11月にも国際親善試合を2試合行う予定で、うち1試合の相手がボリビア代表に決まったと伝えた。

この記事について、中国のサッカーファンからは「FIFAのランキングは当てにならない」「日本はカタールW杯前は24位だったが優勝候補のドイツとスペインを撃破した」「先日も15位の米国がホームで23位の韓国に完敗した」「日本はW杯前に不調だった時ほど本番で好成績を残す」などのコメントが寄せられた。（翻訳・編集/柳川）