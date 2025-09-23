「ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳ」白濱亜嵐（３２）が２３日、都内で行われた「白濱亜嵐 ２ｎｄ写真集『Ｈａｌｌｅｌｕｊａｈ！！』発売記念プレス取材会」に出席した。

同書は８年ぶり２冊目の写真集。白濱は「本当に納得いく写真集ができた。写真集作るのってこんなに大変なんだなって学ぶことができたからこそ、達成感がある。やり遂げたっていう感じ」と満足げに笑った。

撮影は自身が観光大使を務めるフィリピンで敢行。お気に入りカットはフィリピンの有名チェーン店「ジョリビー」での１枚だ。「僕はちっちゃい頃からこのジョリビーのチキンを食べて、誕生日会もやったりしてた。写真集で、ジョリビーで撮影したのは自分しかいないだろうな（笑い）。僕らしい、自分にしかできない表現」と語った。

ジョリビーでお気に入りのメニューは「チキンエンジョイセット」だという。

そんな同書を、白濱は「１２０点」と自己採点。アピールポイントは「ダンスで鍛えたお尻だったり、体のライン」だといい「（ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮＳの）メンバーに渡したら『エロ本やな』って。結構メンバーにも『亜嵐ってお尻の形、キレイだよね』みたいな。僕っていいお尻してるんですね」と笑みを浮かべた。