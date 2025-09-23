「季節の変わり目」なに着る？【ユニクロ】大人の1軍候補！「きれい見えアイテム」

残暑はまだまだ長引くと報じられているものの、少しずつ涼しさも感じられる今日この頃。夏から秋への変わり目は、「何を着るのが正解なのか分からない」という人も多いはず。そんな時期でも、「季節感を取り入れたオシャレをしたい！」 という人におすすめなのが【ユニクロ】のアイテム。今回は季節の変わり目に重宝しそうな、きれいめなシャツとパンツに注目。今すぐ大人女性がマネしたくなりそうな、コーデと共にご紹介します。

シアーな素材感がコーデを軽やかに

【ユニクロ】「シアーシャツ」\1,990（税込・セール価格）

上品な透け感で軽やかな印象の「シアーシャツ」。襟付き、カフス付きできれいめなデザインです。シルエットもごくシンプルで、幅広いボトムに合わせられそう。長袖 & シアー素材で、シーズンムードもトレンド感もしっかり押さえられるはず。ブラトップに合わせれば、暑さの残る日でも快適に秋っぽさを取り入れられそうです。

初秋のモノトーンコーデ

ブラトップの上にさらりと羽織ったシアーシャツが、こなれた印象を演出する大人カジュアルコーデ。@mika_____akimさん曰く、「肌が透けすぎないのでとっても着用しやすい」のだそう。ふわふわした素材感で秋のムードも漂わせるロングスカートを合わせて、きれいめに。クラシカルな柄物バッグを合わせ、季節の変わり目にぴったりのスタイリングに仕上げています。

季節の変わり目にも大活躍しそうな優秀パンツ

【ユニクロ】「タックワイドパンツ」\3,990（税込）

ユニクロで買える「優秀パンツ」と言って思い浮かべる人も多そうな、「タックワイドパンツ」。きれい見えするタックとセンタープリーツに加え、ゆったりシルエットで快適な穿き心地もフォローしています。フォーマルにもカジュアルにも使えるパンツは、何本あっても困らないはず。公式サイトによると「ハイウエストのワイドシルエットで体型を選ばず着こなせる」のだそう。

ベーシックカラーでまとめるジャケットスタイル

@neni.moさんが、「秋に向けて買ったメッシュジャケットが新色タックパンツとめっちゃ合う」とコメントを添えているこちら。穿いているタックワイドパンツは、「32 BEIGE」とのこと。トレンドカラーのブラウンと、ベージュとの組み合わせは、ベーシックでありながら今っぽさもバッチリ。暑いときにはジャケットは肩掛けに、肌寒くなれば袖を通して着てもオシャレにきまるスタイリングは、参考にしたい人も多いはず。

