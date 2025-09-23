◆高校野球秋季静岡県大会▽３回戦 常葉大菊川７―０静岡＝８回コールド＝（２３日・草薙球場）

今春センバツ出場校の常葉大菊川が、夏県準優勝の静岡を７―０の８回コールドで破り、２年連続の８強進出を決めた。主将の渡辺豪右翼手（２年）が、３安打４打点の活躍を見せた。

５点リードの８回無死満塁、７番・渡辺がスライダーを右越えにはじき返す２点二塁打。コールド勝ちを決め笑顔で整列に加わった。「チームとして勝てたのが一番良かった。ホッとしています」。２―０の６回にも２死一、二塁から２点二塁打を放ち、試合の流れを引き寄せた。

昨秋の県大会初戦でも、静岡を８−０（８回コールド）で下している。「あの勝利が春甲子園出場への弾みとなった。だからこそ今回も勝ちきりたいという思いがありました」と笑顔を見せた。

県予選初戦の袋井戦以来となるスタメン出場だった。対戦した静岡のエース左腕・鈴木颯真投手（２年）対策として、今春のセンバツで聖光学院（福島）との１回戦で先発した左腕の大村昂輝（３年）が打撃投手を務め、さらにエース左腕の佐藤大介（２年）が自主練習につきあってくれたと感謝する。

今春センバツではベンチ外だったが、新チームでは立候補して主将に就任。夏大会直前までＢチームでリーダーを務め、今夏は背番号１５でベンチ入りを果たした。「ベンチに入れてくれた恩返しをしたいと思った」。２年連続センバツ出場を目指し、準々決勝では桐陽と対戦する。「相手がどこであれ、やるべきことは変わらないと思うので、自分たちができることをやって次に準備していきたい」と力を込めた。（伊藤 明日香）