豆柴が、ボール遊びをしていたはずが、まさかの「パパの筋トレ」に巻き込まれて大苦戦！？投稿は記事執筆時点で200万回再生を突破し、「毎回タイミング良すぎるww」「困り顔可愛い」など多くのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：ボールで遊ぶ犬→筋トレしているパパの近くに転がってしまい…まさかの展開で『困り果てる光景』】

ボールが転がった先は、まさかの…？

Instagramアカウント「ume_mameshiba」に投稿されたのは、筋トレをするパパさんと、豆柴の「うめ」ちゃんの思いがけないバトル。

この日、パパさんはマットに寝転びながら真剣に筋トレ中。トレーニングに励むその足元で、うめちゃんは楽しくボール遊びをしていたようなのですが…？そのボール、なんとコロコロと転がってパパさんの足元にピタリと到着。まさかの「筋トレゾーン」に突入です。

うめちゃんは「私のボールが！」と言わんばかりの表情でボールを見つめ、取りに行こうとしますが…。縮めたり、伸ばしたりとエクササイズに勤しむパパさんの足が、障害物のように立ちはだかります…！うめちゃんが「今だ！」と取りに行こうとするたびに、絶妙なタイミングでニョキッと伸びてくる足。これにはうめちゃんも困ってしまったようです。

パパさんの足vsうめちゃん

なかなか取れないボールに、うめちゃんもちょっぴりイライラ気味なご様子。パパさんの足に向かってガウガウと猛アタックしていきます。

するとパパさん、今度は体勢を変えて腕立て伏せに移ろうとしているではありませんか。「今がチャンス！」とうめちゃんは再度突進しますが、そのタイミングでまたもやスッ…と伸びてくるパパの足！うめちゃん、またしてもブロックされてしまったようです。

見かねたママさんがヘルプを出すも…？

奮闘するうめちゃんを見かねたママさんが、ついに救助に乗り出します。ボールを拾い上げて、うめちゃんの方へコロコロっと転がしてあげたようなのですが…そのボール、なんと、うめちゃんのマズルにゴツン。跳ね返ったボールはまたしてもパパの足の下へ…！

これにはさすがにうめちゃんはフリーズして思考停止状態になってしまったようです。絶妙なタイミングとうめちゃんの何とも言えない困り顔がコントのようでクスっとせずにはいられません。

一連のやり取りは、Instagramで200万回以上も再生されており、「毎回いいところにw」「困り顔が可愛すぎる」「わざとパパの近くに転がして遊んでるのかな？笑」など、コメント欄も大盛り上がりしています。

Instagramアカウント『ume_mameshiba』さまでは、うめちゃんの日常やお茶目な姿が他にもたくさん投稿されています。気になる方は、ぜひアカウントを覗いてみてくださいね！

