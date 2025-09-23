ハスキー親子がみせた、まるでコントのようなやり取りが話題です。想像以上に面白いその光景は、記事執筆時点で636万回を超えて表示されており、19万件のいいねが寄せられることとなりました。

Xアカウント『@irislady_husky』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「アイリス」ちゃんと「ナイト」くんのとあるやりとりです。

実の親子であるアイリスちゃんとナイトくんは『まるでコントのようなやり取り』を見せてくれるそうです。

この日も、元気いっぱいナイトくんにちょっかいを出していたというアイリスちゃん。

『やめたまえ』とばかりにガウガウされてしまうと『え？なにがです…？』とでも言うかのように、煽り力抜群の表情を浮かべてみせたのだとか！

まるでコントのようなやり取りに爆笑

首を直角に傾げながら、上目遣いでとぼけたかのような表情を浮かべていたというアイリスちゃん。

なんでも2匹のこのやり取りはいつものことなのだとか。飼い主さんも『毎日笑かしにくるのやめなさい』と言わずにはいられないコントのような光景は、多くの人々を笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「ねえどんな気持ち？」「顔ｗｗｗ」「煽り度が高いｗｗ」「お家に漫才師がいると毎日楽しいですね」「毎日楽しそう」「顔芸もできるアイドル」など多くのコメントが寄せられています。

仲良し親子の日常が大人気

2024年2月18日生まれのアイリスちゃんと、2021年9月2日生まれのナイトくんは血縁関係のある実の親子。ナイトくんは、2025年5月に繁殖犬を引退して、アイリスちゃんと共に暮らすようになったそう。

飼い主さんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすハスキー親子は、たくさんの癒やしを発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@irislady_husky」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。