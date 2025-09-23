「新型iPhone20万円超」にビックリ！“ノートPC並み”の価格だけど、どう買うのが正解？「旧モデル値下がり・下取り・分割払い」で“コスパ最強”な買い方とは

iPhone 17 Pro Max（512GB モデル ）は約23万円と、スマートフォンとしては異例の高額 モデル です。スマートフォンは今や日常生活で必須のアイテムである一方、家計に直結する大きな出費でもあります。「どう買えば損しないのか」「欲しいけれど高過ぎる」と悩む人も多いのではないでしょうか。 本記事では、旧 モデル の値下がりを狙う方法や、下取り制度などを活用した賢い買い方を解説します。

Apple公式サイトによると、iPhone 17 Pro Max（512GBモデル）の価格は22万9800円で、20万円を大きく超える価格です。iPhone 17（512GBモデル）でも21万4800円で、これはノートパソコンや家電製品に匹敵し、スマートフォンの域を超えた高級消費財といえるでしょう。



家計に占めるスマートフォンにかかる費用の割合

総務省の「家計調査報告 家計収支編 2024年（令和6年）」によれば、2人以上世帯の通信関連費用は月平均約1万1780円です。ここに端末代を加えると、負担はさらに大きくなります。



つまり、通信費1万1780円に約6400円が上乗せされると、1ヶ月あたり1万8000円超の出費となり、年間では20万円を突破します。家計に占める割合は軽視できません。



一括購入と分割払いで見える負担感の違い

一括払いで約23万円を支払うと、その月の家計に大きな負担がかかります。一方、分割払いにすれば月々の負担は軽減されますが、合算すれば結局は同じ金額を支払うことになります。無金利分割が利用できる場合のコストは一括払いと同じですが、金利や手数料がかかるとトータルでは支出が増える点に注意してください。



スマートフォンは仕事や日常生活に直結するため、必要経費と考えられますが、最新機能のすべてが生活に必須とは限りません。カメラ性能や新しいチップをどこまで活用するかで「投資」か「浪費」かが変わります。

仕事で動画撮影や編集を頻繁に行う人にとっては高性能カメラやチップは投資ですが、SNSや通話が中心であれば1、2世代前のモデルでも十分でしょう。自分にとって「本当に必要な機能か」を見極めて機種を選びましょう。



旧モデルの値下がりを狙え！ 1～2年落ちモデルがお得

新型iPhoneの発表前後は、Apple公式ストアやキャリアが旧モデルの在庫整理を始めるタイミングです。旧モデルは「型落ち」として扱われるため価格が下がることが多く、キャンペーンや下取りなどの割引も増えます。iPhone 17の発売開始時には、iPhone 16 Plus（128GB）を1万円値下げした例などが典型です。

また、販売終了モデル（Apple公式での取り扱いが終了するモデル）は、在庫限りで流通が縮小し、キャリアや中古市場で値下げやキャンペーンが出やすくなります。iPhone 16 Pro／Pro MaxやiPhone 15／15 Plusなどは、iPhone 17発表に伴いApple公式オンラインでの販売が終了となりました。



価格例と変動の比較表

図表1・2は、最近の新旧モデルの価格動向をまとめたものです。最新モデルと比較すると、どの程度お得かが見えてきます。

図表1



Apple公式サイトより筆者作成

図表2



Apple公式サイトより筆者作成

旧モデルでは、図表2の赤で示した3モデルが1万円の値下げとなりました。一方、青で示したiPhone 16e（512GB）は5000円値上げされています。旧モデルだからといって安くなるわけではない点に注意してください。



旧モデルを選ぶ際、単に価格が安いというだけではお得とは限りません。以下のポイントをチェックしましょう。



サポートの継続性

ソフトウェアアップデートに対応する期間は、iPhoneの場合で発売からおよそ5、6年になることが多いでしょう。1、2年落ちのモデルなら、サポート期間がまだ残っているため長く使えます。



キャンペーンや下取りの利用可否

キャリアによっては、型落ちモデルでも「乗り換え割」「ポイント還元」といったキャンペーンを実施していることがあります。これらをうまく併用すれば、さらに端末価格を抑えられます。



損しないiPhoneの買い方で、コスパ最強の1台を手に入れよう

新型iPhoneは魅力的ですが、価格は家計に大きな影響を与えます。旧モデルの値下がりを活用する、下取り制度で負担を減らすなど、工夫しながら実質コストを抑えましょう。また、最新機能ばかりを追い求めるのではなく、自分のライフスタイルに合ったモデルを賢く選んでください。



