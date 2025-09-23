久間田琳加、キャミコーデで韓国満喫 大胆肌見せに「美の塊」「透明感爆発」の声
【モデルプレス＝2025/09/23】モデルで女優の久間田琳加が22日、自身のInstagramを更新。韓国旅行でのキャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】久間田琳加、大胆肌見せコーデ
久間田は「友人と韓国ソンス旅へ」と韓国旅行を報告。白いキャミソールで美しい肩のラインを披露しながら、韓国料理を楽しむ様子を公開した。「お腹もお買い物も、全部が満たされた〜！多分2人前の麺を、ひとり1つ食べたのもいい思い出」と充実した旅行の様子を明かし、麺料理を前にした笑顔が印象的な写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「キャミソール似合いすぎ」「韓国旅行楽しそう」「美の塊」「透明感爆発」「笑顔が素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
