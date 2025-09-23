２３日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２５４．０３ポイント（０．９６％）安の２６０９０．１１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０９．５９ポイント（１．１７％）安の９２６１．１４ポイントと続落した。売買代金は１６５２億３０１０万香港ドルとなっている（２２日前場は１６４７億８４３０万香港ドル）。

投資家心理がやや悪化する流れ。米長期金利の上昇基調や、中国の緩和期待後退が重しとなっている。２２日の米債券市場では、米利下げサイクルの期待がやや後退する中、長期金利の指標となる１０年債利回りの上昇が続いた（債券価格は４日続落）。米メディアは２２日、アトランタ連銀のボスティック総裁が次回（１０月）の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で利下げ継続を決定することに慎重な見方を示したと伝えている。また、中国人民銀行（中央銀行）の潘功勝・総裁は２２日の会見で、米国は先週利下げしたが、中国の金融政策は国内の事情によるとして、利下げを急がない姿勢を強調した。２２日公表された実質的な政策金利となる９月の最優遇貸出金利「ローンプライムレート（ＬＰＲ）」に関しては、４カ月連続で据え置かれている。指数は徐々に下げ幅を広げた。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が７．６％安、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が５．２％安、バイオ製薬・中医薬メーカーの中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が４．９％安と下げが目立った。

セクター別では、ＥＶ（電気自動車）関連が安い。蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が７．４％、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が３．６％、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が２．８％ずつ下落した。そのほか、リチウムや動力電池の関連銘柄も売られ、江西カン鋒リ業集団（１７７２／ＨＫ）が３．２％安、寧徳時代新能源科技（ＣＡＴＬ：３７５０／ＨＫ）が２．６％安で前場取引を終えている。

クラウドや半導体、ＡＩ（人工知能）技術の銘柄群も急落。微盟集団（２０１３／ＨＫ）が５．１％安、金蝶国際軟件集団（２６８／ＨＫ）が３．８％安、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が４．１％安、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．６％安、北京第四範式智能技術（６６８２／ＨＫ）が３．６％安、商湯集団（センスタイム：２０／ＨＫ）が３．０％安で引けた。半導体やＡＩ、ＥＶなどテック銘柄の下げが響き、ハンセン科技（テック）指数は２．２％安と他の主要指数をアンダーパフォームしている。

半面、中国の銀行セクターは強含み。交通銀行（３３２８／ＨＫ）が１．１％、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）と中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）がそろって１．０％、中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が０．８％ずつ上昇した。

本土マーケットは反落。主要指標の上海総合指数は、前日比１．２３％安の３７８１．６１ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが安い。医薬、不動産、資源・素材、消費、自動車、インフラ関連なども売られた。半面、銀行は高い。保険も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）