高額な生命保険料が、毎月の貯金を静かに蝕んでいく――。一見、「貯蓄」と「保障」を両立できる魅力的な商品。しかしその実態は、一度契約すると抜け出しにくい、複雑な罠が仕掛けられていることも少なくありません。

結婚前に貯金が減る事態

安藤ケイさん（仮名／28歳）は、大手食品メーカーに勤める総合職。仕事は順調、来年にはマッチングアプリで出会った3歳年上の彼との結婚も決まっています。しかし、彼女には誰にもいえない悩みがありました。

「貯金が、毎月少しずつ減っている……」

ケイさんの手取りは月26万円（賞与別）。堅実な性格で、贅沢はしていません。デート代は彼が多めに出してくれますし、学生時代のように、海外旅行に行くこともなくなりました。それなのに、数年前に300万円あったはずの貯金は、気づけば150万円にまで半減していたのです。

このままでは、結婚生活に支障が出てしまう。焦ったケイさんは、謎を解明するため、スマホに家計簿アプリをダウンロード。銀行口座やクレジットカードを連携させ、お金の流れを“見える化”してみることに……。

グラフに映し出されたのは、毎月、給料日直後に決まって引き落とされる7万円前後の不自然な支出。明細には「ガイカダテホケン」とだけ記されていました。

続けるは地獄。辞めるのも地獄

その保険を契約したのは、2年前のことでした。勧めてきたのは、外資系生命保険会社に勤める、いまの婚約者である彼だったのです。

「これは、僕たちの将来のためのお守りだから」「ただの貯金より、ずっと賢い選択だよ」当時、まだ付き合いはじめだったケイさんは、彼のプロフェッショナルな姿と、将来を真剣に考えてくれる誠実さに心を打たれ、いわれるがまま、サインをしました。それが、為替によって保険料が変動する月の支払額が高額な「外貨建て終身保険」だとは深く理解しないまま……。

ケイさんは、慌ててその保険についてインターネットで調べはじめます。そして、さらに残酷な事実に直面しました。この種の保険は、早期解約すると、支払った保険料がほとんど戻ってこないのです。ケイさんは、この2年間ですでに約168万円（7万円×24ヵ月）もの大金を支払っていました。しかし、いますぐ解約した場合に戻ってくるお金は、わずか20万円程度。実に、140万円以上ものお金が消えてしまう計算でした。

彼は結婚詐欺師？

その夜、ケイさんは彼を問い詰めました。スマホの画面をみせながら尋ねます。

「これが本当に、私たちのためなの？」

最初はいつものように商品のメリットを語っていた彼も、ケイさんの真剣な眼差しと、140万円以上もの具体的な損失額を前に、観念したようです。

「……ごめん」

彼は泣きながらすべてを告白しました。彼は結婚詐欺師などではありませんでした。ただ、営業成績が極度に悪化し、上司から「今月、目標を達成できなければ、この仕事は続けられないぞ」と、毎日激しく叱責されていたのです。追い詰められた彼は、最も身近で、自分を信頼してくれているケイさんに、手数料が最も高い商品を売るという、最低の選択をしてしまったのでした。

2人が下した、痛みを伴う“決断”

真実を知ったケイさんの心は、怒りよりも深い悲しみで満たされました。そして、2人は朝まで話し合い、一つの決断を下します。

まず、問題の保険は、140万円の損失を受け入れて即刻解約すること。これは、未来へ進むために支払う、あまりに高い“授業料”でした。そして、結婚は一度白紙に戻すこと。彼がいまの会社を辞め、2人がお金について対等に、そして完全にオープンに話せる関係を再構築できるまで、結婚はしない。それが、ケイさんが出した答えでした。

情が絡んだ金融商品の契約

ケイさんのように、恋愛感情や友情、信頼関係が絡むことで、正常な判断ができなくなり、経済的な苦境に陥るケースは少なくありません。そうならないために、私たちはなにをすべきなのでしょうか。

1．「情」と「契約」の境界線を引く

大前提として、恋人や親友、家族など、情緒的な繋がりが深い相手とのあいだで、高額な金融商品の契約をすることは極力避けるべきです。情と契約が混同されると、冷静な判断が難しくなるだけでなく、関係が悪化した際に解約しづらくなるなど、二重の苦しみを抱えることになります。

もし、身近な人から金融商品を勧められた場合は、「検討する時間をください」と必ず一度持ち帰り、必ず第三者の意見を聞くようにしましょう。

2．「なぜ？」と「もしも？」を繰り返す

相手が専門家であっても、鵜呑みは禁物です。「信頼しているから」と思考停止せず、納得できるまで質問を繰り返すことが、自分を守る最大の武器になります。

「なぜ」この商品が私に必要なのですか？

「もしも」払えなくなったら、どうなりますか？

「なぜ」ほかの商品ではなく、これが一番いいのですか？

「もしも」5年後に解約したら、いくら戻ってきますか？

「なぜ」あなたはこの商品を私に勧めるのですか？（手数料はいくらですか？）

これらの質問に、相手が感情的になったり、答えをはぐらかしたりするようであれば、その契約は見送るべきでしょう。

3．「お金の話」を、最高のコミュニケーションと捉える

恋人や夫婦のあいだで、お金の話をすることは、気まずいことでも、相手を疑うことでもありません。むしろ、2人の将来に対する価値観をすり合わせる、最高のコミュニケーションです。日常的に、オープンにお金の話ができる関係性を築くこと。それこそが、ケイさんが陥ったような悲劇を未然に防ぎ、2人の信頼関係をより強固なものにするのです。

保険は保障内容をしっかり理解してから

今回のケースの最も根深い問題は、ケイさんが「よくわからないまま、相手を信じて契約してしまった」ことにあります。

愛情は、時に私たちの目を曇らせます。しかし、あなたのお金と人生は、あなただけのものです。どれだけ愛する人の勧めであっても、最終的にその契約書にサインをし、責任を負うのは、ほかの誰でもない自分自身であることを忘れずにいましょう。