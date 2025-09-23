GENERATIONSの白濱亜嵐（32）が23日、都内で写真集「Hallelujah！！」（小学館）の発売記念会見を行った。

8年ぶりの写真集は、自身がルーツを持ち観光大使も務めるフィリピン・マニラとボホール島で撮影。旅行気分を味わえる“彼女目線”にこだわり、ベッドやシャワーシーンではトレーニングを重ねた肉体美を限界まで披露している。

裸でベッドに横たわりお尻があらわになった過去最大露出の一枚にメンバーからは「エロ本やな」と反応があったといい、佐野玲於（29）からは「亜嵐くん、こんなに出していいんですか？」と驚きの言葉を受けたという。白濱はそのページを開きながら「僕っていいお尻してるんですよね」と自賛。メンバーからもお尻の形を褒められるそうで「特に意識してトレーニングしたことはなく、自然とこうなっている」と生まれ持った美尻であることを明かした。

撮影に向けては「3カ月くらいは調整期間。普段より筋量は増えているんですけど、バキバキすぎても女性が引くこともある。ちょうどいい細マッチョを目指しました」とお尻以外の体の仕上がりにも満足げ。撮影期間以外にも普段からトレーニングに励むが「事務所にトレーニングが好きなメンバーがいっぱいいるので、刺激は受ける。事務所のジムに行けば誰かしらいるので、“俺の方がデカいわ”とか張り合っています」とメンバーと切磋琢磨（せっさたくま）している様子だ。「それが自然にできているというか…社風が筋肉なので」と話し報道陣を笑わせた。