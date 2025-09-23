ゴートミルク配合の高保湿ハンドクリーム！レイヴィー新作、スギ薬局で販売開始

2025年9月22日（月）より、レイヴィー ナチュラリーの新作ハンド＆ネイルクリーム「シャルドネ＆ジャスミンの香り」が全国のスギ薬局で発売を開始！このクリームは、ゴートミルクをはじめとした天然成分を贅沢に使用し、乾燥からお肌を守ります。みずみずしくフレッシュな香りが特徴で、手元やネイルケアにぴったり。ぜひこの新しい香りで、毎日のケアをアップデートしてみてくださいね。

ゴートミルクの高保湿効果でしっとり手肌

レイヴィー ハンド＆ネイルクリームは、ゴートミルク（ヤギ乳）を贅沢に配合した高保湿クリーム。ゴートミルクは、豊富なビタミン群と小さい脂肪球が肌にしっかり浸透し、乾燥を防ぎます。

使い心地はしっとりと保湿しながら、べたつかず、日常的に使いやすいのが特徴。ネイルケアにも適した成分が配合されており、手元をしっかりとサポートします。

ディズニープリンセスと香りの物語♡日本香堂から新作インセンス登場

シャルドネ＆ジャスミン、フレッシュでスウィートな香り

「シャルドネ＆ジャスミンの香り」は、みずみずしいレモンやアップル、パイナップルのフルーツの香りに、ジャスミンの清潔感あふれるフローラルな香りが合わさったフレッシュで甘美な香りです。

香りが時間とともに変化するので、最後にはアンバーやムスクの濃厚な甘さを感じることができます。香りが心地よく持続し、手元から香る優しい香りで気分もリフレッシュできるアイテムです。

スギ薬局で手軽にゲット！限定販売店舗も

「レイヴィー ハンド＆ネイルクリーム シャルドネ＆ジャスミンの香り」は、2025年9月22日（月）からスギ薬局で販売がスタートします。

一部店舗では取り扱いがない場合もありますが、公式通販サイトでも購入可能です。

容量は50gで、お手頃な価格で高保湿のケアができるので、ぜひ手に取って、毎日のケアに取り入れてみてください。

レイヴィー ハンド＆ネイルクリームで毎日を華やかに



レイヴィーの「シャルドネ＆ジャスミンの香り」で、手元やネイルのケアがさらに楽しくなります。

ゴートミルクの保湿効果でしっかり潤い、フレッシュで華やかな香りが気分をリフレッシュ。スギ薬局をはじめ、公式通販でも手軽に購入可能なので、ぜひお試しください！

日々のケアに、この素敵な香りと高保湿を取り入れて、リラックスしたひとときを過ごしてみては？