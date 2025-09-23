24歳・女子プロ、新しい契約を締結！「このたび…」とコメント

「ほっともっと」「やよい軒」「MKレストラン」などを運営する株式会社プレナスが、プロゴルファーの仲村果乃と2025年8月15日付で所属契約を締結すると発表しました。

注目株の女子プロが所属契約を締結！「優勝で恩返ししたい」

仲村果乃プロ

仲村プロは京都府京都市出身の24歳。6歳でゴルフを始め、2025年シーズンはJLPGAツアーで明治安田レディス2位タイ、ミネベアミツミレディス2位タイ、パナソニックオープン3位タイ、ブリヂストンレディス5位タイと、安定して上位争いを続けています。

プレナスは「食」を通じてスポーツに取り組む人々を応援しており、ゴルフ分野では一般社団法人日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）主催の「JLPGAステップ・アップ・ツアー プレナスレディースカップ」を共催しています。

今後、仲村プロはプレナス所属選手として、キャップやキャディバッグに「プレナス」ロゴを着用してトーナメントに出場するとのこと。

今回の契約に際し、仲村プロは次のようにコメントしています。

「このたび、株式会社プレナス様と所属契約させていただくことになりました。プロゴルファーとしてまだまだ未熟な私ですが大変心強いご支援をいただき心より感謝申し上げるとともに、身の引き締まる思いです。

今後のツアー遠征では津々浦々に店舗があります「ほっともっと」や「やよい軒」で美味しい食事をたくさん食べて一日でも早く優勝して結果で恩返しできるように日々努力し、プレーする姿で人を惹きつけられる選手になることを目標に挑戦し続けますので、今後とも応援よろしくお願いいたします」

いかがでしたか？ ぜひ仲村プロのツアーでの活躍をチェックしてみてくださいね！