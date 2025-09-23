À¸µÓ¤Á¤é¤ê¡ÖºÇ½é¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤¿¤±¤É¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤¬à¶ÄÅ·¥Ý¡¼¥ºá¤Ç¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¾Ð´éºÇ¹â¡×¡Ö¿´¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×
Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
¡¡½÷Í¥¤ÎÎëÌÚº½±©¤¬20Æü¤Ç53ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ê¥Ý¡¼¥º¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡19¡¢20Æü¤ËÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òË¬Ìä¤·¤¿ÎëÌÚ¡£Á¯¤ä¤«¤ÊÀÄ¤¤¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥µ¥ó¥À¥ëÍú¤¤Ç¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò³Ý¤±¤Æ²ñ¾ì¤ò²ó¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¡£¡Ö¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¡¼¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤È¤³¤í¤Ç¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Ã¤Æ¡¡ºÇ½é¥®¥ç¥Ã¤È¤·¤¿¤±¤É¡¡¸«´·¤ì¤Æ¤¯¤ë¤È¥«¥ï¥¤¥¤¤è¤Í¡©¡ª¡¡º£¤¸¤ã¤¹¤Ã¤«¤ê¥È¥ê¥³¤À¤ï¡Á¾Ð¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢À¸µÓ¤¬¤Î¤¾¤«¤»¤Ê¤¬¤é¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥ß¥ã¥¯¥ß¥ã¥¯¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥¥ì¥¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿´¤â¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¡ÖÀÄ¤Î¥³¡¼¥Ç¤ÈÁÇ´é¤½¤·¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¾Ð´éºÇ¹â¡×¡ÖåºÎï²á¤®¤ë¡×¡Ö¤º¤Ã¤ÈåºÎï¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤½÷À¤Ç¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡ÎëÌÚ¤Ï1994Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¡Ö°¦¤Î¿·À¤³¦¡×¤ÇÂè37²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¿·¿Í¾Þ¡¢¥¥Í¥Þ½ÜÊó¿·¿Í¾Þ¡¢Âè49²óËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¥¹¥Ý¥Ë¥Á¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·¿Í¾Þ¼õ¾Þ¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¡£¤½¤Î¸å¤âÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£