◇MLB ブレーブス 11-5 ナショナルズ(日本時間23日、トゥルイスト・パーク)

ナショナルズの小笠原慎之介投手が6点ビハインドの6回裏からリリーフ登板。2回1/3を無失点と好投しました。

ブレーブスが2本のタイムリーなどで得点を重ねた6回裏、なおも2アウト1、2塁とピンチが続く場面で小笠原投手がマウンドに上がります。ここで5番のキム・ハソン選手を3球で追い込むと、最後は低めのチェンジアップでショートへのファウルフライに打ち取りピンチを脱出しました。

続く7回、小笠原投手はヒットと盗塁でピンチを迎えますがショートゴロで切り抜け、この回も無得点に抑えます。

小笠原投手は8回も続投すると、1番から始まったブレーブス上位打線を三者凡退に抑える好投。最後は3番のロナルド・アクーニャJr.選手をセカンドゴロに抑えました。

この日の小笠原投手は、2回1/3を投げ、被安打1、1奪三振、無四球、無失点の内容。チームは試合序盤の失点が響き敗戦しています。

前回登板となった18日のブレーブス戦では1回を被安打5で3失点と乱調でしたが、この日は無失点の好投。同じ相手にリベンジを果たしました。

ここ7試合で計13失点と苦しい内容が続いていた小笠原投手ですが、この日の登板で復調の兆しを見せました。