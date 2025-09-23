阪神 森下翔太がベンチスタート 前日に途中交代「何も話せることはない」３番に前川、右翼に高寺 遊撃は木浪
「ＤｅＮＡ−阪神」（２３日、横浜スタジアム）
前日のヤクルト戦（神宮）で途中交代した阪神の森下はベンチスタートとなった。
この日はグラウンドでアップ、右翼の守備練習を行い、室内で打撃練習もしていた。球場入りした際には「大丈夫です。何も話せることはない。今日のことはまだわからないです」と話していた。
「３番・左翼」には前川が入り、高寺が「７番・右翼」で出場する。今季チームが対戦防御率０・５７に抑えられている難敵・ケイを攻略できるか。
ネルソンは今季３度目の先発。５回１失点で先発初勝利を挙げた前回１５日・中日戦に続き、好投でＣＳへ向けてもアピールしたい。
試合開始は１４時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。
【阪神】
１番・中堅 近本
２番・二塁 中野
３番・左翼 前川
４番・三塁 佐藤輝
５番・一塁 大山
６番・遊撃 木浪
７番・右翼 高寺
８番・捕手 坂本
９番・投手 ネルソン
【ＤｅＮＡ】
１番・右翼 蝦名
２番・中堅 桑原
３番・一塁 佐野
４番・三塁 筒香
５番・捕手 山本
６番・左翼 度会
７番・遊撃 石上
８番・二塁 林
９番・投手 ケイ