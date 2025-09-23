　トレーナーとともに肩のストレッチをする森下（左）＝撮影・伊藤笙子

写真拡大

　「ＤｅＮＡ−阪神」（２３日、横浜スタジアム）

　前日のヤクルト戦（神宮）で途中交代した阪神の森下はベンチスタートとなった。

　この日はグラウンドでアップ、右翼の守備練習を行い、室内で打撃練習もしていた。球場入りした際には「大丈夫です。何も話せることはない。今日のことはまだわからないです」と話していた。

　「３番・左翼」には前川が入り、高寺が「７番・右翼」で出場する。今季チームが対戦防御率０・５７に抑えられている難敵・ケイを攻略できるか。

　ネルソンは今季３度目の先発。５回１失点で先発初勝利を挙げた前回１５日・中日戦に続き、好投でＣＳへ向けてもアピールしたい。

　試合開始は１４時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。

　【阪神】

　１番・中堅　近本

　２番・二塁　中野

　３番・左翼　前川

　４番・三塁　佐藤輝

　５番・一塁　大山

　６番・遊撃　木浪

　７番・右翼　高寺

　８番・捕手　坂本

　９番・投手　ネルソン

　【ＤｅＮＡ】

　１番・右翼　蝦名

　２番・中堅　桑原

　３番・一塁　佐野

　４番・三塁　筒香

　５番・捕手　山本

　６番・左翼　度会

　７番・遊撃　石上

　８番・二塁　林

　９番・投手　ケイ