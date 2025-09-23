「ＤｅＮＡ−阪神」（２３日、横浜スタジアム）

前日のヤクルト戦（神宮）で途中交代した阪神の森下はベンチスタートとなった。

この日はグラウンドでアップ、右翼の守備練習を行い、室内で打撃練習もしていた。球場入りした際には「大丈夫です。何も話せることはない。今日のことはまだわからないです」と話していた。

「３番・左翼」には前川が入り、高寺が「７番・右翼」で出場する。今季チームが対戦防御率０・５７に抑えられている難敵・ケイを攻略できるか。

ネルソンは今季３度目の先発。５回１失点で先発初勝利を挙げた前回１５日・中日戦に続き、好投でＣＳへ向けてもアピールしたい。

試合開始は１４時の予定。両チームのスタメンは以下の通り。

【阪神】

１番・中堅 近本

２番・二塁 中野

３番・左翼 前川

４番・三塁 佐藤輝

５番・一塁 大山

６番・遊撃 木浪

７番・右翼 高寺

８番・捕手 坂本

９番・投手 ネルソン

【ＤｅＮＡ】

１番・右翼 蝦名

２番・中堅 桑原

３番・一塁 佐野

４番・三塁 筒香

５番・捕手 山本

６番・左翼 度会

７番・遊撃 石上

８番・二塁 林

９番・投手 ケイ