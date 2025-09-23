¡ÚµÜÅç¥Ü¡¼¥È¡¦£Ð£Çµ¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÛÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡¡º£Âç²ñ¤ÇÂ´¶È¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ÎÎ¹¡¢Àº°ìÇÕ¡¢³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µÜÅç¤Î¡Ö£Ð£ÇµÂè£±£²²ó¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬£²£³Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½Ð¾ìÁª¼ê£µ£²¿Í¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡Ö£³£°ºÐÌ¤Ëþ¡×¤È¤¤¤¦Ç¯ÎðÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÀ¾¶¶ÆàÌ¤¡Ê£²£¹¡áÊ¡°æ¡Ë¤Ïº£²ó¤Ç¥ä¥ó¥°¥À¡¼¥Ó¡¼Â´¶È¤È¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¾Ò²ð¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤ÈµÒÀÊ¤«¤é¤ÏÂçÀ¼±ç¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡À¾¶¶¤Ï¡Ö¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ÎÎ¹¡¢Àº°ìÇÕ¡¢³Ú¤·¤ó¤Çµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£