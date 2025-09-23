◆第５９回スプリンターズＳ・Ｇ１（９月２８日、中山競馬場・芝１２００メートル）＝９月２３日、栗東トレセン

悲願のＧ１初制覇を狙うナムラクレア（牝６歳、栗東・長谷川浩大厩舎、父ミッキーアイル）は坂路を６６秒９―１６秒２で軽快に駆け上がった。長谷川調教師は「良かったですよ。順調だと思います」とうなずいた。

前走の函館スプリントＳは８着。出遅れたうえ、故障馬の影響でポジションを下げざるを得なかったことが響いた。栗東に帰厩後は坂路で乗り込みを重ね、約１か月で出した時計は９本。ここに向けてこん身の仕上げを施してきた。「今回は乗り込み量も多く、馬もそれに応えてくれている。現状では特に言うことがないぐらいの状態まできているかな」とトレーナーは胸を張る。

重賞５勝を挙げ、Ｇ１で２、３着が３度ずつ。スプリント界の強豪ひしめく現６歳世代の一角として、サトノレーヴ、ママコチャ、トウシンマカオらと互角の勝負を繰り広げてきた。「トップクラスで走っているなかで、心が折れてもおかしくないレースもあったけど、精神的な衰えは一切ない。ピークアウトしたとか、僕らは一切感じていない」と指揮官は言葉に力を込めた。