¶áÅÄ½ÕÉ×¡¡¥Ù¥Ó¥á¥¿¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤ò¼Õºá¡ÖËÍ¤¬·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÒì¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡Ä¡×
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¶áÅÄ½ÕÉ×¤¬£²£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö£Ø¡×¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£À¤³¦Åª¤Ë¿Íµ¤¤Î²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö£Â£Á£Â£Ù£Í£Å£Ô£Á£Ì¡×¡Ê¥Ù¥Ó¥á¥¿¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«¿È¤Î²áµî¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï£±£¶Æü¤Ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅòÀî¤ì¤¤»Ò»á¤¬£Ø¤Ç¡Ö¿Í·Á¾ôÎÜÍþ¤Î¤è¤¦¤Ë£³¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¸å¤í¤Ç²»¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢»Ñ¤ò±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃË¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óÃ£¤Ç¤¹¡£¤Ç¤ÏÈà½÷Ã£¤Ï²¿¤«¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢åºÎï¡¢²Ä°¦¤¤¡¢¿¶¤ê¤¬¾å¼ê¤¤¡£»ä¤Ï¤Þ¤ë¤ÇÈÜÌï¸Æ¤Î¤è¤¦¤ÊÈà½÷Ã£¤Î¶¯Îõ¤ÊÈþ¤·¤µ¤È¤È¼ã¤µ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë£±¿Í¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ²»³ÚÅª¤Ê¼ÂÎÏ¤Ç¤â¡¢Ì¥ÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£¼Â¤Ë¥¸¥§¥ó¥À¡¼Åª¤Ê¡¢¿å¾¦ÇäÅª¤ÊÉ¾²Á¤À¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤¬Âç±ê¾å¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿²áµî¤Ë²»³ÚÉ¾ÏÀ²È¤Î¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥é¥«¥ó»á¤â¥Ù¥Ó¥á¥¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Þ¤¬¤¤Êª¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ê¤éÀ¤¤âËö¡×¤È¸·¤·¤¤É¾²Á¤ò²¼¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤òÇã¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡ÅòÀî»á¤Ï¤½¤Î¸å¡Ö¿å¾¦Çä¤È¸À¤¦¸À¤¤Êý¤Ï¹ó¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤¶¤¤¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¿å¾¦Çä¤Ï¡¢¹µÁ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¾¦Çä¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·è¤·¤Æº¹ÊÌÅª¤ÊÈ¯¸À¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤â¤¤¤ï¤Ð¿å¾¦Çä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¤µ¤é¤Ë±ê¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¶áÅÄ¤Ï£±£¸Æü¡¢¤³¤Î·Ð°Þ¤òÊó¤¸¤¿µ»ö¤ò°úÍÑ¤·¡ÖÁ´¤¯ÅòÀî¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸°Õ¸«¤Ç¤¹¡£¥Ô¡¼¥¿¡¼¡¦¥Ð¥é¥«¥ó¤Î£²£°£±£¶Ç¯¤ÎÈ¯¸À¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔÊÙ¶¯¤Ë¤Æº£²ó½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¤½¤â¤½¤âÆ±¤¸¤Î¹Í¤¨Êý¤È¤·¤ÆÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶áÅÄ¤Ï¡Ö£Â£Á£Â£Ù£Í£Å£Ô£Á£Ì¤Ë´Ø¤¹¤ëÅòÀî¤ì¤¤»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤ËÁ´¤¯Æ±´¶¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò£Ø¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ°ÊÍè³ÆÊýÌÌ¤«¤é¶¯¤¯È¿È¯¤ò¼õ¤±¤¿·ï¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¾¯¤·ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬²»³Ú¤Ë·È¤ï¤ë¤â¤Î¤È¤·¤ÆÄÀÌÛ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢É®¤ò¼è¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¥Ù¥Ó¥á¥¿¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤ÏÅòÀî¤µ¤ó¤Î¤¤¤ï¤ó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤â¤¦¾¯¤·Âç°Õ¡¿Á´ÂÎ¤ÇÂª¤¨¤Æ¡¢´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÉ½¸½¼Ô¤Î¼çÂÎÀ¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃ¤Ç¤¹¡££Â£Á£Â£Ù¤Ç¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤Ê¤Î¤«¡©¡×¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¡¿¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤é¤½¤ì¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î´ë²è¤Î¤¿¤á¤Ë¡½¡½Ã¯¤«¤Ë¡½¡½Èà½÷¤¿¤Á¤Ï½¸¤á¤é¤ì¡¢ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Î»Å»ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤ÈÍÙ¤ê¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÌÞÏÀ¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤È¤·¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¸ä³ÚÉ½¸½¤À¤±¤ì¤É¡¢¥µ¥¦¥ó¥É¤½¤Î¤â¤Î¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï±éÁÕ¼Ô¤Ë°ÕÌ£¤òµá¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤ë¼ï¥í¥Ã¥¯Åª¤Ê¡©¡¡¿Í´Ö¤«¤é¤¹¤ë¤È¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤Ï¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¼ñ»Ý¤ÎÏÃ¤òÅòÀî¤µ¤ó¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÍ¤Ï¤È¤é¤¨¡¢»×¤ï¤º¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯Æ±¤¸¤Ç¤¹¡×¤ÈÅòÀî»á¤ÎÅê¹Æ¤Î¿¿°Õ¤È¼«¿È¤Î¹Í¤¨¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¿¤À¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÅòÀî¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤òÆÉ¤ßÊÖ¤¹¤È¤¿¤·¤«¤Ë¸À¤¤²ó¤·¤Ë¥¥Ä¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥¢¥¿¥Þ¤ËÍè¤ë¤Î¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤¹¤¬ÅòÀî¤µ¤ó¤¬·è¤·¤Æ¥±¥ó¥«¤òÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤âÆ±»þ¤Ë¤ï¤«¤ë¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅòÀî»á¤òÍÊ¸î¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢ËÍ¤¬·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÒì¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÅòÀî¤µ¤ó¥Ð¥é¥«¥ó¤µ¤ó¤ËÍ¾·×¤Ê¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¤Æ¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£