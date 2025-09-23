10月4日投開票の自民党総裁選挙は、5人の候補者が共同会見を行い、消費税のあり方や物価高対策などについて意見を交わしました。

【映像】各候補者のコメント

「消費税の減税につきましては、この民意がこういう形で参議院選挙で出た以上、これを議論しないというのは適切ではないと思っています。社会保障の財源である等々、この消費減税というのはそんな簡単な話ではない」（小林鷹之元経済安保担当大臣）

「地方がそれぞれのニーズに応じて自由に使える、これまでとは1桁異なる生活支援特別地方創生交付金、これを創設して対応していきたいと」（茂木敏充前幹事長）

「（消費税は）税と社会保障の一体の議論、これをぜひ呼びかけて、この中でできることがあればやっていきたいというふうに思っておりますが、今の状況を見ますと非常に難しいことではないかと」（林芳正官房長官）

「（消費減税は）私は前向きな考え方でございましたが、やはりスピード感を考えますと、練り直してみること、こういったことも大事かなと思っております」（高市早苗前経済安保担当大臣）

「（消費減税は）あらゆる選択肢を排除することなく、国民の皆さんの声を聞いて与野党で向き合っていかなければいけないと思います。一方で、消費税についてはさまざまな課題があることも事実です」（小泉進次郎農水大臣）

（ANNニュース）