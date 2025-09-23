◇プロ野球パ・リーグ ソフトバンク-オリックス(23日、みずほPayPayドーム)

ここまで直近3試合で1点差の攻防を落とし、3位オリックスに3連敗を喫している首位ソフトバンク。オリックスとの4連戦最終戦のスタメンを発表しました。

前日の一戦からは、野手3選手を入れ替え。「1番・センター」で谷川原健太選手、「6番・ファースト」で山川穂高選手、「8番・キャッチャー」で嶺井博希選手を起用しました。主にセンターを守っている周東佑京選手が連日ベンチスタートとなっており、谷川原選手は2023年に3試合で守って以来となるセンター守備につくことになりました。

ソフトバンクはこのカードで決定力を欠き、なかなか好機を生かせず。6度の満塁好機もいずれも無得点に抑えられていました。前日の一戦でも2回以降、2イニング連続で得点圏にランナーを送るも、生還とはならず。5回以降にも2イニング連続で満塁好機をつかみましたが、結局完封負けとなっていました。この入れ替えで得点力につなげられるかにも注目です。

先発マウンドにあがるのは松本晴投手。8月15日以降は勝ち星が遠のいており、キャリアハイを更新する7勝目なるか好投に期待がかかります。

▽対するオリックスのスタメン

1(中)廣岡大志2(指)西野真弘3(二)太田椋4(一)頓宮裕真5(左)中川圭太6(捕)若月健矢7(右)杉本裕太郎8(三)宗佑磨9(遊)紅林弘太郎(投)田嶋大樹