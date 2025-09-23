天皇皇后両陛下の長女・愛子さまが23日午後、「第50回愛馬の日」に出席するため東京・世田谷区のJRA馬事公苑に到着されました。

愛子さまは、出迎えたJRA＝日本中央競馬会の吉田理事長とにこやかに挨拶をされています。

JRAは、1968年以来動物愛護週間にあわせて毎年秋分の日を「愛馬の日」と定め、馬事公苑で市民が馬と触れ合う様々なイベントを行ってきました。

今年は50回目の節目の開催で、宮内庁によりますとより多くの人々、特に若い人々に馬の文化の魅力を発信したいということで愛子さまに出席の願い出があったということです。

愛子さまが、馬事公苑を訪れるのは初めてで、この後宮内庁車馬課主馬班による古くから宮中に伝わる「古式馬術」の「母衣引」を観覧したあと、少年団の子どもたちによる騎乗や総合馬術をご覧になる予定です。

その後、子どもたちとも交流されます。

日本赤十字社に勤務しながら、成年皇族として公務にあたっている愛子さまが、ことし、東京都内でお一人で公務に臨まれるのは5月の「世界災害救急医学会」の開会式出席以来となります。