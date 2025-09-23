渦中の高知が秋田豊監督の退任&白石尚久氏の就任を発表「クラブのために全力を尽くしてまいります」
高知ユナイテッドSCは23日、秋田豊監督(55)がトップチーム監督を退任し、新たに白石尚久氏(49)が就任することを発表した。
クラブは20日に秋田氏のパワーハラスメント疑惑に関する調査結果を報告し、5事案をパワハラとして認定したと公表。秋田氏は前日19日の会見で辞意を表明していた。
白石氏はヨーロッパで指導経験を積み、直近ではイングランド2部のWBA(ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン)でテクニカルアシスタントを担当。クラブ公式サイトを通じ、「シーズン途中からの就任となりますが、選手やスタッフと共に一丸となり、クラブのために全力を尽くしてまいります」と決意を述べた。
高知は今季からJ3に初参戦。ここまで28試合を消化し、勝ち点31で残留圏内の16位に位置している。秋田氏がパワハラ疑惑で6月から休養し、神野卓哉ヘッドコーチ(55)が監督代行を務めていたが、10日に双方合意の上で契約解除。同日から立田将大コーチ(35)が暫定的に指揮を執っていた。
以下、白石尚久氏のクラブ発表プロフィール&コメント
●白石尚久
(しらいし・たかひさ)
■生年月日
1975年10月28日(49歳)
■出身地
香川県
■資格
UEFAプロライセンス
UEFAインターナショナル
■指導歴
2008-2009:FCバルセロナ(スペイン) U6-U12 スクールコーチ
2011-2012:CDサン・ガブリエル(スペイン) 監督
2013-2014:CEサバデル(スペイン) テクニカルアシスタント
2014-2015:CFガバ(スペイン) アシスタントマネージャー、CFバダロナ(スペイン) アシスタントコーチ
2015-2017:CEエウロパ(スペイン) アシスタントマネージャー、CEエウロパ(スペイン) 監督
2018-2019:エクセルシオール・ロッテルダム(オランダ) アシスタントコーチ 兼 テクノロジーストラテジスト
2019-2021:シント・トロイデン(ベルギー) U21アシスタントコーチ、シントトロイデン(ベルギー) トップチーム暫定アシスタントコーチ
2021-2022:KMSKデインズ(ベルギー) ゼネラルマネージャー
2022-2023:KMSKデインズ(ベルギー) 監督
2024-2025:ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン(イングランド) テクニカルアシスタント
■コメント
「このたび、高知ユナイテッドSCの監督に就任することになりました。
このような機会をいただけたことに、クラブ関係者の皆さま、そして応援してくださるすべての方々に心から感謝申し上げます。
シーズン途中からの就任となりますが、選手やスタッフと共に一丸となり、クラブのために全力を尽くしてまいります。
ファン・サポーター・スポンサーの皆様、熱いご声援よろしくお願いします。」
