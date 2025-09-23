　高知ユナイテッドSCは23日、秋田豊監督(55)がトップチーム監督を退任し、新たに白石尚久氏(49)が就任することを発表した。

　クラブは20日に秋田氏のパワーハラスメント疑惑に関する調査結果を報告し、5事案をパワハラとして認定したと公表。秋田氏は前日19日の会見で辞意を表明していた。

　白石氏はヨーロッパで指導経験を積み、直近ではイングランド2部のWBA(ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン)でテクニカルアシスタントを担当。クラブ公式サイトを通じ、「シーズン途中からの就任となりますが、選手やスタッフと共に一丸となり、クラブのために全力を尽くしてまいります」と決意を述べた。

　高知は今季からJ3に初参戦。ここまで28試合を消化し、勝ち点31で残留圏内の16位に位置している。秋田氏がパワハラ疑惑で6月から休養し、神野卓哉ヘッドコーチ(55)が監督代行を務めていたが、10日に双方合意の上で契約解除。同日から立田将大コーチ(35)が暫定的に指揮を執っていた。

以下、白石尚久氏のクラブ発表プロフィール&コメント

●白石尚久

(しらいし・たかひさ)

■生年月日

1975年10月28日(49歳)

■出身地

香川県

■資格

UEFAプロライセンス

UEFAインターナショナル

■指導歴

2008-2009:FCバルセロナ(スペイン) U6-U12 スクールコーチ

2011-2012:CDサン・ガブリエル(スペイン) 監督

2013-2014:CEサバデル(スペイン) テクニカルアシスタント

2014-2015:CFガバ(スペイン) アシスタントマネージャー、CFバダロナ(スペイン) アシスタントコーチ

2015-2017:CEエウロパ(スペイン) アシスタントマネージャー、CEエウロパ(スペイン) 監督

2018-2019:エクセルシオール・ロッテルダム(オランダ) アシスタントコーチ 兼 テクノロジーストラテジスト

2019-2021:シント・トロイデン(ベルギー) U21アシスタントコーチ、シントトロイデン(ベルギー) トップチーム暫定アシスタントコーチ

2021-2022:KMSKデインズ(ベルギー) ゼネラルマネージャー

2022-2023:KMSKデインズ(ベルギー) 監督

2024-2025:ウエスト・ブロムウィッチ・アルビオン(イングランド) テクニカルアシスタント

■コメント

「このたび、高知ユナイテッドSCの監督に就任することになりました。

このような機会をいただけたことに、クラブ関係者の皆さま、そして応援してくださるすべての方々に心から感謝申し上げます。

シーズン途中からの就任となりますが、選手やスタッフと共に一丸となり、クラブのために全力を尽くしてまいります。

ファン・サポーター・スポンサーの皆様、熱いご声援よろしくお願いします。」