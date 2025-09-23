Number_iの平野紫耀が、新曲「Numbers Ur Zone」MV撮影の裏側を捉えたオフショット写真を公開した。

■本番シーンに近いカットと、完全オフのリラックスしたメンバーの表情をミックス

「オフショット載せます」のメッセージとともに公開された写真は、全9枚。

本番シーンに近いカットと、完全オフのリラックスしたメンバーの表情や様子が楽しめるカットがミックスされた緩急のある構成がうれしい。

ほとんどのショットでメンバー3人がフィーチャーされており、各メンバーのファンが等しく楽しめる投稿となっていることもポイントだ。

■サングラス姿の平野紫耀に「寝てる？」疑惑

コメント欄には「たくさんオフショうれしい！」「需要ありまくり」「なんでこんなにかっこいいの？」と盛り上がるファンの声に加えて、一部のファンから「サングラスの紫耀見ると寝てると思っちゃう」「実は寝てるのかも」など、平野の「寝てる」疑惑に関する発言もチラホラ。

これは、9月20日放送の『with MUSIC』（日本テレビ系）にNumber_iが出演した際に、メンバーの岸優太の発言をきっかけに、撮影時にサングラスを着用中の平野が目を瞑っている（もしくは寝ている!?）疑惑が持ち上がり、それを平野がなかば認める流れとなったことを受けてのもの。

ぜひ投稿を確かめてみよう。

■神宮寺勇太もMVオフショットを投稿

なお「Numbers Ur Zone」MVに関しては、神宮寺勇太もひと足先にMVオフショットを投稿。「Numbers Ur Zone」の歌詞から引用した＜Ur Zoneで決めるゴール＞のメッセージとともに、自身のソロショットを中心に7枚の画像を公開している。

衣装チェック風景、カメラ目線の優しい微笑み、キュートなピースサインポーズ…と、こちらもファン必見の内容となっている。