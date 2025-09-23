国際卓球連盟（ITTF）は23日、2025年第39週の世界ランキングを発表。「WTTフィーダーカッパドキアⅡ」などのポイントが加算された。



■トップ30には4選手

男子シングルスでは9月16日～20日にトルコで開催された「WTTフィーダーカッパドキアⅡ」の決勝戦で日本勢対決を制して、WTTシングルス初優勝を収めた宇田幸矢（協和キリン）が35位から33位にランクアップ。準優勝となった坂井雄飛（愛知工業大）は126位から93位に急浮上した。

張本智和（トヨタ自動車）が4位、戸上隼輔（井村屋グループ）が20位、松島輝空（木下グループ）が24位と日本勢トップ3位を維持し篠塚大登（愛知工業大）が28位と4選手がトップ30をキープしている。

さらに田中佑汰（金沢ポート）は39位、及川瑞基（岡山リベッツ）は54位にランクイン。69位には村松雄斗（霧島整形外科病院）、73位には吉山僚一（日本大）、77位には吉村真晴（SCOグループ）、78位には茺田一輝（早稲田大）が入り、86位には吉村和弘（ケアリッツ・アンド・パートナーズ）が100位以内にそれぞれ名を連ねている。

■日本男子選手の世界ランキング推移（2025年9月23日更新）

■トップ100以内の男子日本選手ランキング

4位 （↓ 3位）：張本智和

20位（↓ 17位）：戸上隼輔

24位（↓ 23位）：松島輝空

28位（↓ 27位）：篠塚大登

35位（-）：宇田幸矢

39位（↑ 40位）：田中佑汰

53位（↑ 55位）：及川瑞基

69位（↑ 70位）：村松雄斗

70位（↑ 71位）：茺田一輝

74位（↑ 75位）：吉山僚一

79位（↑ 81位）：吉村真晴

86位（↑ 88位）：吉村和弘

93位（↑ 126位）：坂井雄飛

