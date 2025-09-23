【9月23日発売!】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
2025年9月の新商品5品まとめ(9月23日発売予定 )
9月23日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介!今週は秋の訪れを感じられる「栗スイーツ」が勢ぞろい! 和栗や抹茶を組み合わせた本格的な味わいから、パンやサンドタイプまで幅広いラインナップをご紹介します。
ローソン2025年9月の新商品スイーツまとめ
「ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン」(354円)
「ほろふわ栗粉の栗堪能モンブラン」(354円)
価格 : 354円
エネルギー : 154kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
和栗の豊かな風味をしっかり味わえるモンブランが登場! ふんわりとした栗粉とクリームを重ね、秋らしい上品な甘さに仕上げています。栗好きにはたまらないスイーツです。
「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」(365円)
「ほろふわ栗粉のダブルフロマージュ」(365円)
価格 : 365円
エネルギー : 150kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
和栗とチーズケーキを組み合わせた、贅沢な2層仕立てのフロマージュが登場です。ほろふわの栗粉を合わせることで、濃厚な味わいと軽やかな食感が両立した一品になっています。
「抹茶栗粉のほろふわモンブラン」(362円)
「抹茶栗粉のほろふわモンブラン」(362円)
価格 : 362円
エネルギー : 145kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
和栗の濃厚な味わいと抹茶のほろ苦さを同時に楽しめるモンブランが登場。ふんわり栗粉と抹茶の香りが調和した、上品で和の趣あふれるデザートです。
「至福のマロン&マロン」(160円)
「至福のマロン&マロン」(160円)
価格 : 160円
エネルギー : 345kcal
※熱量表示は関東地域のものを掲載しているとのこと
※沖縄地域では商品仕様と価格が異なるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
栗の魅力を存分に楽しめる菓子パンが登場。マロンをふんだんに使い、しっとり食感と甘さが広がる仕立てで、気軽に秋の味覚を楽しめます。
「モンブランサンド」(419円)
「モンブランサンド」(419円)
価格 : 419円
エネルギー : 309kcal
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
2種類のマロンクリームを贅沢にサンドした「モンブランサンド」が登場です。しっとりパンと濃厚な栗の甘みが相性抜群で、スイーツ感覚で楽しめるサンドイッチです。
まとめ
9月23日発売の新商品は、栗を使ったモンブランやサンドが中心のラインナップ。秋の味覚をとことん楽しめる内容で、スイーツ好きには必見です。ローソンでしか味わえない栗スイーツをぜひチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用
