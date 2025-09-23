クボタは２２日、水素燃料電池で動く自動運転トラクターを、大阪・関西万博の会場で公開した。

現在は試作段階で、自動運転機能を搭載した水素燃料電池のトラクターは世界初とみられるという。

出力１００馬力の中型タイプ。空気中の酸素と、水素の反応により生み出した電気が動力源で、走行中に二酸化炭素を排出しない。運転席はなく、人工知能（ＡＩ）搭載のカメラやレーダーが人や障害物を検知する。自動運転や遠隔操作で、保管場所から農場へ移動させることも可能という。

公道での無人走行の規制緩和や、水素の供給網整備などの進み具合を踏まえ、実用化を探る。農場での実証実験も計画している。

このトラクターは、水素エネルギーの重要性を体感できるイベント「水素パーク！！」（２５日まで）で展示されている。

循環経済理解深めるイベントも…２９日まで

ゴミの正しい分別法など、循環型の消費行動への理解を深めてもらうため、大阪・関西万博の会場で２３〜２９日に開催予定の体験型展示イベント「サーキュラーエコノミー（循環経済）研究所」（経済産業省主催）が２２日、報道陣に公開された。

「かう」「つかう」「わける」「まわす」のブースに分類し、それぞれ循環経済につながる行動や、日本企業の取り組みを紹介する。ゴミの適切な分別を疑似体験したり、廃棄物を洋服などにリメイクする作業を見学したりできる。

経産省によると、国内でサーキュラーエコノミーの認知度は約３割にとどまるという。イベントはＥＸＰＯメッセ「ＷＡＳＳＥ」で開催し、予約は不要。