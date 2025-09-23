【9月23日発売!】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
2025年9月の新商品5品まとめ(9月23日発売予定 )
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! ボリュームたっぷりの丼や弁当、軽やかに楽しめるスナックなど、気になる品が多数ラインナップ。
ローソン2025年9月の新商品まとめ
秋の訪れに合わせて楽しみたい新メニューを、ぜひチェックしてみてください。
「よくばり合体メシ オムカレー&ペペロンチーノ」(754円)
「よくばり合体メシ オムカレー&ペペロンチーノ」(754円)
価格 : 754円
エネルギー : 1,004kcal
※ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
人気メニューのオムカレーとペペロンチーノを一度に楽しめる「よくばり合体メシ」が登場です。濃厚でスパイシーなカレーと、にんにくの香りが効いたパスタの組み合わせは、食欲をそそるボリューム満点の仕立て。1,000kcal超えのガッツリ系弁当です。
「とろ〜り月見鶏つくね丼」(592円)
「とろ〜り月見鶏つくね丼」(592円)
価格 : 592円
エネルギー : 586kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ふんわりと焼き上げた鶏つくねに、とろ〜り卵をのせた丼ぶりメニューが登場。甘辛いタレと卵のまろやかさが絶妙に絡み合い、満足感のある仕上がりです。見た目にも食欲をそそる秋らしい一品になっています。
「具おにぎり 照りマヨ鶏つくね」(397円)
「具おにぎり 照りマヨ鶏つくね」(397円)
価格 : 397円
エネルギー : 483kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと。※一部店舗では、近隣の店舗で調理しているとのこと
※北海道・東北・近畿・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
鶏つくねに照り焼きソースとマヨネーズを合わせた、具材をぎっしり詰め込んだ「具おにぎり」が登場です。ボリュームもあり、ランチや軽食にぴったり。ビジュアルが気になる商品になっています。
「北海道産じゃがいもコロッケ うすしお味」(120円)
「北海道産じゃがいもコロッケ うすしお味」(120円)
価格 : 120円
エネルギー : 166kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
カルビーポテトチップス「うすしお味」とコラボした北海道産じゃがいもコロッケが登場。シンプルながら深いじゃがいもの風味と、昆布の旨みが感じられる仕上がりが気になる商品です。
「からあげクン うすしお味」(278円)
「からあげクン うすしお味」(278円)
価格 : 278円
エネルギー : 248kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
発売50周年を迎えるというカルビーポテトチップス「うすしお味」とのコラボ商品が登場。からあげクンでポテトチップスの香ばしいじゃがいも風味を再現し、あっさりと食べられる味わいに仕上げているんだとか。
まとめ
9月23日発売の新商品は、「よくばり合体メシ オムカレー&ペペロンチーノ」や「とろ〜り月見鶏つくね丼」、「からあげクン うすしお味」などが登場。ボリューム満点の食事系から軽やかに楽しめるスナックまで揃ったラインナップです。気になる商品があれば、ぜひ店頭でチェックしてみてください。
※画像は公式ホームページより引用
