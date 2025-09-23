歌手の倖田來未（42）が、足を大胆に出したスタイルでライブのリハーサルに励む様子を公開し、反響が寄せられている。

【映像】倖田來未の際どいハイレグ姿やスケスケ衣装

これまでにも、ライブイベントに出演した際のハイレグ姿や、おなかや背中が透けたミニ丈ドレスを着てポーズをとる動画など、セクシーな衣装を着た様子をInstagramに投稿している倖田。

ファンからは、「キャー 際どすぎる」「洋服というより水着ですね」「これを着こなせるのは日本でくぅちゃんだけなのでは」「スタイル良くてカッコいい」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

倖田來未、丈が短いスパッツ姿でのリハーサル

9月21日は、「ライブリハーサル。NO DOUBT tour Tシャツにて」とコメントし、アメリカのバンド・NO DOUBTのツアーTシャツと、Tシャツに隠れるほど丈が短いスパッツを合わせた、リハーサル中の姿を公開した。

様々な振り付けを披露している倖田にファンからは、「うさぎポーズ？可愛すぎなんですけど?!?!なんですかそれは!!!」「ハートの振り付け。なんの曲かな」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）