韓国の9人組ガールズグループTWICEのSANA（28）が22日放送の日本テレビ系「しゃべくり007」（月曜午後9時）に出演。JYPエンターテインメントのオーディションで出会ったMOMOについて明かした。

SANAは友人とのショッピング中に「JYPっていう事務所があるんですけど、明日ちょうど大阪でオーディションあるんで来ませんか？」とスカウトされたことを明かした。ダンスは「ちょっとかじってました」と明かしていた。SANAはオーディションに合格し、中学卒業してすぐに韓国に行ったと語った。

SANAは「一緒にスカウトされて受かった子がいるんだけど、日本人でダンスを10何年もしている子だって言うのを聞いて震えましたね。そんな子と一緒に、私かじってしかない。大丈夫かなみたいな。それがMOMOちゃん」とMOMOと同時に受かったことを明かした。

原田は「MOMO、なんかかましてきた？『私半端じゃないよダンス』みたいな」と質問し、有田哲平は「むしろあっち？『私も全然やってないんだよね〜』とか言って、踊ったらめっちゃノリノリ」と質問した。

SANAは「『緊張するね』みたいな、『レッスンどんな感じかな、怖いね』って言ったらバリバリ踊るんですよ」と当時のMOMOを語った。