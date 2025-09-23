明日の『あんぱん』“のぶ”今田美桜、“嵩”北村匠海が書いた歌詞に感動
今田美桜が主演する連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の最終週「愛と勇気だけが友達さ」（第128回）が9月24日に放送される。
【写真】柳井家へやってきたテレビプロデューサーの武山（前原滉）
本作は『アンパンマン』を生み出したマンガ家で絵本作家のやなせたかしさん（1919‐2013）と、小松暢さん（1918‐1993）の夫婦をモデルにした物語。何者でもなかった2人が人生のあらゆる荒波を乗り越え、“逆転しない正義”を体現したアンパンマンにたどり着くまでを活写する。脚本は連続テレビ小説『花子とアン』（NHK総合）や『Doctor-X 外科医・大門未知子』シリーズ（テレビ朝日系）などで知られる中園ミホが手がけ、主人公・朝田のぶを今田、のぶの夫・柳井嵩を北村匠海が演じる。
■第128回あらすじ
ある日、アンパンマンをテレビアニメ化したいとテレビプロデューサーの武山（前原滉）が訪ねてくる。だが嵩は、アンパンマンを傷つけられたくないと言って断ってしまう。
あきらめきれない武山は、数日後にまた柳井家へやってくる。不在だった嵩にのぶが彼の熱意を伝えると、嵩はようやく引き受けることに。嵩は主題歌の歌詞も担当し、書き上げた歌詞をのぶに見せると、のぶの目に涙があふれる。
連続テレビ小説『あんぱん』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
