Kroiが、新曲「Method」とTVアニメ『SAKAMTO DAYS』のコラボレーションミュージックビデオを公開した。

「SAKAMOTO DAYS」は9月22日に第2クールの最終回を迎え、放送終了と同時にコラボMVが公開された。本映像では楽曲に合わせて、第2クールでの印象的なシーンやセリフを織り交ぜた内容に仕上がっている。楽曲の疾走感と合わせて、JCC編入試験編までのバトルシーンがより多く描かれた映像を楽しんでほしい。

Kroiは8月末から全国7都市を回るホールツアーを開催しており、その後アジアツアー、東阪アリーナツアーの開催を予定している。チケットは一般発売中。

◾️シングル「Method」

2025年7月16日（水）Release

購入URL：https://lnk.to/Kroi_Method_cd

配信URL：https://lnk.to/Kroi_Method

CD+Blu-ray / PCCA.06399 / 4,950円（税込）

CD+DVD / PCCA.06400 / 4,950円（税込）

CD Only / PCCA.70585 / 1,100円（税込） ◆CD収録曲

01. Method

02. Clay

03. Method -Instrumental-

04. Clay -Instrumental-



◆映像内容

「Kroi Live Tour 2024-2025 “Unspoil” at PIA ARENA MM(2025.02.01) 」

01. HORN

02. Psychokinesis

03. Network

04. Balmy Life

05. dart

06. Green Flash

07. Monster Play

08. 明滅

09. sanso

10. Pass Out

11. Shincha

12. ぴあアリJAM

13. 帰路

14. 侵攻

15. selva

16. Sesame

17. Amber

18. Hyper

19. Fire Brain

20.トレンド

21. Jewel

22. Juden ◆特典映像：Behind The Scenes “Unspoil” at PIA ARENA MM(2025.02.01)

・[DVD/BD Digest] Kroi Live Tour 2024-2025 “Unspoil” at PIA ARENA MM

・[BD / DVD] Behind The Scenes “Unspoil” at PIA ARENA MM (2025.02.01)

◾️＜Kroi Live Tour 2025 - HALL＞

2025年8月30日（土） 福岡・福岡サンパレス 開場17:00/開演18:00

2025年9月15日（月・祝） 宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 大ホール 開場17:00/開演18:00

2025年9月23日 （火・祝） 広島・広島JMSアステールプラザ 大ホール 開場17:00/開演18:00

2025年9月24日（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 開場18:00/開演19:00

2025年10月3日（金）北海道・札幌・カナモトホール 開場18:00/開演19:00

2025年10月9日（木）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール 開場18:00/開演19:00

2025年10月13日（月・祝）新潟・新潟県民会館 開場17:00/開演18:00 ◾️＜Kroi Live Tour 2026 - ARENA＞

2026年1月11日（日）大阪城ホール 開場 : 17:00 開演 : 18:00

2026年1月23日（金）国立代々木競技場第一体育館 開場 : 17:30 開演 : 18:30

詳細：https://special.kroi.net/tour/

◾️＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA＞

公演詳細リンク：https://kroi.lnk.to/ASIA2025 ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in SEOUL＞

2025年11月7日（金）

musinsa garage

OPEN19:30 START20:00

前売り 99000KRW ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in TAIPEI＞

2025年11月9日（日）

Legacy Taipei

OPEN17:00 START18:00

前売り 1780TWD 当日2000TWD ＜Kroi Live Tour 2025 - ASIA in BANGKOK＞

2025年11月30日（日）

BLUEPRINT LIVEHOUSE

サポートアクト：FORD TRIO

OPEN18:30 START19:00

前売り950THB 「ふぁんく らぶ」会員限定オフィシャルツアー詳細

https://kroi-fc.net/news-entry/4662/