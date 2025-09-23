SixTONES松村北斗＆松本若菜がバラエティーMCで初タッグ！ 『情熱ナイトフィーバー』9.29放送
松村北斗（SixTONES）と松本若菜がMCを務めるトーク番組『情熱ナイトフィーバー』（日本テレビ系）が、9月29日23時59分より放送されることが決定した。
【写真】二宮和也＆松村北斗の“ガチオフショット”にファンもん絶！ 「2人ともめっちゃ楽しそう」「最高のイチャイチャ」
本番組は、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぐ、圧倒的に何かにのめり込む“アネキ”ゲストから、その道の奥深さを学ぶトーク番組。アネキたちが語る世界は、驚きと発見の連続。MCの松村と松本がその情熱に触れながら、知られざる魅力やこだわりを深掘りしていく。
アネキゲストには、とよた真帆、田畑智子ら俳優歴30年を超える大先輩たちが次々登場。彼女たちを“中毒”にする意外な“アレ”とは!?
『情熱ナイトフィーバー』は、日本テレビ系にて9月29日23時59分より放送。
【写真】二宮和也＆松村北斗の“ガチオフショット”にファンもん絶！ 「2人ともめっちゃ楽しそう」「最高のイチャイチャ」
本番組は、誰もが知る“アレ”に強烈な情熱を注ぐ、圧倒的に何かにのめり込む“アネキ”ゲストから、その道の奥深さを学ぶトーク番組。アネキたちが語る世界は、驚きと発見の連続。MCの松村と松本がその情熱に触れながら、知られざる魅力やこだわりを深掘りしていく。
アネキゲストには、とよた真帆、田畑智子ら俳優歴30年を超える大先輩たちが次々登場。彼女たちを“中毒”にする意外な“アレ”とは!?
『情熱ナイトフィーバー』は、日本テレビ系にて9月29日23時59分より放送。